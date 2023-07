Abanca eleva su beneficio un 168%, hasta los 278 millones

El cambio de rumbo de la política monetaria tras las nueve subidas consecutivas hasta ahora del Banco Central Europeo al precio del dinero y la fortaleza de la actividad en España a pesar la nueva oleada de incertidumbre sientan muy bien a las cuentas de Abanca. Su presidente, Juan Carlos Escotet, resalta expresamente “la gran resiliencia” de la economía y la escalada del empleo, “que, de alguna manera, viene a reforzar la calidad de las carteras” y explica “por qué las moras no han subido de forma drástica”. Al “sólido perfil financiero” que mantiene y “el dinamismo” del segmento retail achaca la entidad líder del sector en Galicia un beneficio histórico de 277,5 millones de euros entre enero y junio, un 165% más que en el mismo periodo de 2022. De hecho, las ganancias del primer semestre, la mayor cifra de los últimos nueve años, supera ya las de todo el ejercicio pasado (217 millones). El ratio de rentabilidad ROTE alcanza el 12,8% “y acredita la capacidad para generar resultados de calidad de manera recurrente”. Incluida la aportación de Targobank, el volumen de negocio supera los 114.000 millones.

El margen de intereses, directamente vinculado a los nuevos tipos, creció por encima del 54% (538,8 millones) y empujó un 40% el margen bruto, hasta los 689 millones. Por operaciones financieras ingresó alrededor de 50 millones. Los costes regulatorios —la partida en la que Abanca engloba el nuevo impuesto al sector, sobre el que insiste en su inconstitucionalidad, y el abono del gravamen por los depósitos— rozaron los 88 millones. Los gastos de explotación aumentaron el 3,7%.

La expansión comercial deja “muy satisfechos” a los directivos de la entidad, que abrió la puerta a 66.000 clientes en la primera mitad del año. El 63% procede de “la zona geográfica de expansión”, especialmente Portugal (43% de las altas), con “un valor estratégico relevante” para Abanca. En un contexto de endurecimiento de las condiciones del crédito, el grupo con sede en Betanzos apuesta por “crecer de forma intensa y muy centrado, como siempre, en familias y empresas”, según Francisco Botas, su consejero delegado. No son una excepción en la tendencia al alza de las amortizaciones anticipadas para esquivar el impacto de la subida de los tipos de interés, pero las nuevas operaciones superan a las cancelaciones “y no decaemos como que creemos que está pasando en el mercado”. La financiación avanza un 7,9% y un 19,6% en el caso de las hipotecas. Abanca no desveló su estrategia en la remuneración de los depósitos, que engordan en 3.600 millones en el último año y en 1.900 millones solo en el segundo trimestre. La contribución de las primas de seguros se dispara el 20%.

La baja morosidad sigue siendo marca de la casa. El saldo de activos problemáticos, 972 millones, desciende el 3,7%. La tasa de cobertura supera el 79% —se inyectaron 56 millones al colchón— y los impagos representan el 2,2%, una décima más solo que en junio de 2022. Los dudosos en los créditos ICO en pandemia “apenas llegan al 3,5%”.

Escotet: “La venta de Nueva Pescanova es una operación de alta complejidad”

Abanca admite que tener a Nueva Pescanova como joya de la corona de su cartera de participadas no es, precisamente, un camino de rosas. “Ya son ocho años de recurrente esfuerzo”, confesaba ayer Juan Carlos Escotet, durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad, “por tratar justamente de salvaguardar la viabilidad de la compañía y, por supuesto, mantener la matriz y las filiales integrada”. El presidente de Abanca insistió en la “firme voluntad” de “conservar el empleo y la sede en Galicia”, ante la pregunta de cómo van las negociaciones con Cooke para la venta del 80% del capital de la pesquera tras destapar Faro que la firma canadiense deja en suspenso su oferta vinculante. “Es una operación claramente de alta complejidad”, dijo, y “yendo las cosas como van, nos parece que es conveniente no hacer las cosas con ningún tipo de apremio”. “Hemos aprovechado el receso estival para tomarnos esta pausa —dijo— y se retomarán en septiembre”.