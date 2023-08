El bum de precios eleva al segundo máximo histórico los mayores con ayudas al alquiler

En Galicia se pagaron en julio 24.132 pensiones no contributivas de jubilación y otras 12.825 de invalidez, también no contributivas. Las primeras reportan de media a cada beneficiario 478 euros mensuales, por los 524 euros de las segundas, como certifican los datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que depende del ministerio que dirige, ahora en funciones, Ione Belarra. Son pagas muy limitadas y que están notablemente lejos de las pensiones medias que se abonan en Galicia, que ya de por sí son las segundas más bajas de toda España. Para este colectivo de beneficiarios existe una ayuda pública como “complemento de pensión para el alquiler de vivienda”. Este subsidio asciende a día de hoy a 525 euros, dispensados en una única paga, y del que fueron perceptores el año pasado 2.211 personas en Galicia. Es el segundo mayor volumen de beneficiarios de la serie histórica disponible, que arranca en el año 2008. Coincide con la presión alcista de los precios de los alquileres, y pese a la fuerte revalorización de las pagas públicas.

Para optar a esta ayuda es preciso carecer de una vivienda en propiedad, ser titular del contrato de arrendamiento y no tener ninguna relación conyugal o de parentesco con el casero. De igual modo, el piso o casa tendrá que ser la vivienda habitual, un requisito que “ se entenderá cumplido si la vigencia del contrato de arrendamiento no es inferior a un año y el pensionista ha residido en dicha vivienda durante un período mínimo de 180 días inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud”. Además, claro, de recibir una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

En total, durante 2022 se presentaron 2.375 peticiones en la comunidad. La mayoría de las peticiones denegadas obedecieron, de hecho, a que el solicitante no acreditó ser un pensionista de esta categoría. También se rechazaron solicitudes de aspirantes que sí tenían vivienda en propiedad o que no habían residido en la de alquiler durante más de tres meses. Este complemento desembolsó el año pasado en Galicia algo más de 1,16 millones de euros (12,3 millones en el conjunto del país). Fue en 2016 cuando se alcanzó el máximo histórico de solicitudes atendidas, con 2.313, y el desembolso entre pensionistas gallegos de 2,16 millones de euros. En aquel momento, y en virtud de la ley de pensiones que estaba en vigor e impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, las pagas se revalorizaban únicamente al 0,25%. Fue el tope que se estableció para atacar el déficit del sistema de Seguridad Social. Aquella normativa decayó y el último Ejecutivo las blindó con la inflación, de ahí la extraordinaria subida del último año. Esta vinculación entre las pensiones con el IPC ha inyectado en los bolsillos de los beneficiarios gallegos más de 1.484 millones de euros desde enero, contando con la última paga extra.

El precio de los alquileres ha escalado en Galicia hasta los 474,1 euros mensuales de promedio, de acuerdo al Observatorio da Vivenda de Galicia, un nivel que no se había alcanzado antes. El 36% de los hogares gallegos tienen como principal ingreso una prestación pública, ratio que en la provincia de Ourense acaricia ya el 42%.

concedidas en Galicia

H 2008362 H 2009721 H 20101.000 H 20111.681 H 20121.328 H 20131.421 H 20141.541 H 20152.081 H 20162.313 H 20172.121 H 20182.166 H 20192.197 H 20202.101 H 20212.130 H 20222.221