Tras mucho debate al respecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho públicas este jueves sus pesquisas y conclusiones acerca de si se ha aplicado bien o no la rebaja del IVA de determinados alimentos aprobada por el Gobierno a finales del año pasado para combatir la inflación. De acuerdo con los datos de este organismo público, esta medida que lleva ya siete meses en marcha se ha trasladado correctamente. “El análisis de los datos disponibles no arroja indicios de que los distribuidores no hayan trasladado íntegramente la bajada del IVA”, subraya la entidad, que no ha tardado en recibir respuesta de Facua, una de las organizaciones de consumidores que más duramente ha cargado contra los supermercados: “Competencia ha elaborado un informe a la medida de los intereses de las grandes cadenas”.

Facua lleva todo el año publicando mensualmente comparativas de precios que reflejan que la cesta de la compra sigue encareciéndose y que, además, lo hace cada vez más. Por ejemplo, su estudio de mercado publicado en julio afirma que la mitad de los artículos afectados por la rebaja del IVA se han encarecido en comparación con principios de año, mientras que en junio, mayo y abril hablaban de cuatro de cada diez; en marzo, de un tercio; y en febrero, de uno de cada cinco. Su argumento ha sido, desde el principio, que las cadenas de supermercados no estaban aplicando correctamente la medida y, de hecho, ha presentado varias denuncias a la CNMC en este sentido. Pero Competencia asegura que esto no es así. Este organismo ha publicado este jueves un informe en respuesta a una petición formulada por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (SEEAE), un órgano que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que radiografía el sector de la distribución en general. Y lo hace incluyendo un análisis de la rebaja del IVA que ha elaborado, detalla, o a partir de 24.000 datos de superficie de establecimientos, información del INE y de Eurostat, y en torno a 60.000 análisis de precios. Lo que ha hecho la CNMC es dividir en dos grupos el conjunto de alimentos que tiene monitorizados el Instituto Nacional de Estadística (INE): aquellos que se han visto afectados por la rebaja del IVA y aquellos que no. De acuerdo con sus datos, mientras que hasta enero ambas familias de productos se encarecían al mismo ritmo, a partir de la entrada en vigor de la medida, los alimentos de primera necesidad, la pasta y el aceite se abarataron momentáneamente. Fue cosa de un mes, y, desde entonces, este segundo grupo de alimentos sigue subiendo de precio, pero lo hace considerablemente menos que los que han mantenido su IVA intacto. Principales conclusiones “A la vista de los resultados, la mayor parte de los artículos afectados por la reducción de tipos del IVA ha registrado una rebaja en su precio en línea con lo esperado, en algunos casos superior”, apunta la CNMC en este documento. “Por otra parte, los productos no comprendidos en la rebaja de los que se han recopilado precios han visto incrementado su precio o no han registrado apenas variaciones, en contraste con lo observado en el caso de los alimentos afectados por la medida”, añade el texto. Es decir -insiste al final-, “que los distribuidores minoristas en general redujeron los precios finales de los productos afectados tras la rebaja del IVA”, que “no se han detectado indicios sistemáticos de falta de traslación impositiva” y que “no se observa que los diferentes niveles de concentración entre provincias o municipios hayan afectado al grado de reducción de los precios finales”. No obstante, Facua ha sido tajante en la crítica: este estudio se ha quedado corto y ha obviado sus datos. “Este análisis se ha realizado sobre un muy reducido número de productos, solo 21 tipos de alimentos que en los envasados corresponden a entre una y once marcas distintas, según los casos, y ello frente a los más de 200 tipos de productos de alimentación que Facua viene analizando mensualmente”, opina esta asociación en un comunicado, en el que también reprpcha que solo se hayan analizado 18 marcas de fabricante y 10 marcas blancas, frente a los 180 que dicen manejar ellos. “La CNMC ha elaborado un informe a la medida de los intereses y grandes empresas de distribución”, rematan.