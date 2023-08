El turismo gallego bate récords y supera por primera vez los 130.000 trabajadores

Aunque no salga el sol abrasador que cada día copa noticias en casi toda España, pese a que llueva hasta en agosto y las nubes se acerquen a la primera de cambio, Galicia es maestra en atraer viajeros. Lo demuestra constantemente, con los miles de nacionales y extranjeros que vienen a conocer la comunidad, pero este 2023 la demanda es tal que ha roto por completo las cifras de empleo turístico. El territorio gallego, según el último informe publicado ayer por Turespaña —organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo— ha superado por primera vez los 130.000 profesionales que trabajan en este sector. Lo ha hecho en el segundo trimestre, entre abril y junio, impulsando su número de ocupados un 18,3% frente al mismo periodo del año anterior.

El crecimiento es sustancial. La autonomía es la segunda que mayor alza interanual ha experimentado. Sólo está por detrás de La Rioja (+40,1%), pero por delante de otros destinos vacacionales como Andalucía (+3,4%), Baleares (+18,1%), Canarias (+10,7%) o Cataluña (+7,2%). Por si fuera poco, ha roto la barrera de los asalariados en este campo —rebasa los 101.600 frente a los 87.200 registrados entre enero y marzo— y también sube en autónomos —de 26.000 a cerca de 28.400—.

Casi 20.000 empleos

En la primera mitad del año, Galicia ha creado más de 19.500 empleos vinculados al sector turístico. La cantidad es importante, sí, pero los dueños de numerosos bares, restaurantes u hoteles siguen necesitando nuevo personal y cada vez lo tienen más difícil. La falta de mano de obra se sitúa en torno a las 5.000 personas y está lastrando el potencial de unos números buenos pero que podrían ser mucho mejores. Según Cesáreo Pardal, presidente del Cluster de Turismo de Galicia, hay “capacidad” para seguir creciendo: “Lo que falta es dar con los trabajadores y para eso las administraciones deben escuchar”.

“Si nos hiciesen más caso los políticos sería diferente”, lamenta, antes de destacar que “daríamos mayor estabilidad a los trabajadores si en la comunidad fuésemos capaces de desestacionalizarnos más”. Según indica, los últimos datos son positivos, una evidencia de la “promoción del destino” que en parte están haciendo junto a la Xunta, aunque es vital seguir cooperando conjuntamente. En este sentido, reivindica la idoneidad de fomentar el talento enólogo de la autonomía, precisamente como hace La Rioja, así como mejorar las conexiones de transporte para atraer a más gente.

Buena parte del sector servicios lo está teniendo complicado para encontrar empleados. La prueba está en las empresas de trabajo temporal, que este verano están notando un boom de solicitudes de empresas que buscan contratar personal para atender al público o realizar diferentes tareas ligadas al turismo. “Lo que más demandan son camareros y limpiadoras de habitaciones”, comentan desde la compañía Randstad, que explican que el perfil formativo de las personas que optan a estos puestos, cada vez más extranjeras, suele ser bajo.

“Las profesiones se han desprofesionalizado”, comenta por su parte Beatriz González, propietaria del hotel Tres Luces, que da cuenta de lo complejo que es, por ejemplo, fichar a un dependiente que hable inglés y pueda comunicarse con los visitantes internacionales. “La mayor parte de los jóvenes que vienen, sobre todo los que se dedican a la atención en mesa, es gente que está de paso. Que busca ganarse un dinero pero que no tiene pensado hacer carrera aquí”, añade.

“Cada vez hay menos profesionales en absolutamente todo. Hay demanda de empleo, pero creo que algunos no quieren el esfuerzo que requiere la hostelería”, señalan desde un restaurante. “Todo el que sea profesional procuramos que esté con las mejores condiciones, tenemos que darle una calidad máxima, fidelizarlo hacia la casa, porque si no se van. Si hay cuatro que sepan un poco lo que hacen tienes que amarrarlos muy bien. Hoy en día, por desgracia, no hay gente ni que sepa trabajar ni que tenga ganas de aprender”, aseguran.

El segundo trimestre de 2023, el que menos paro registra la hostelería de la serie histórica

Falta gente, escasean los profesionales del sector turístico, y su demanda coincide con las altas tasas de afiliación y las bajas cifras de paro que registran sectores como la hostelería. En Galicia, la población desempleada en este campo durante el segundo trimestre de 2023 rozó las 9.300 personas. Es la cantidad más baja para ese periodo de toda la serie histórica del Instituto Galego de Estatística (IGE), en 15 años, y la sexta menor si se tienen en cuenta todos los trimestres desde 2009 (56). Por áreas, en relación a los ocupados, el pasado julio fue el mes en el que más empleados de la rama de servicios de alojamiento registró la comunidad. Fueron 15.480, un 130,7% más frente al mínimo de 6.710 que se contabilizó en enero de 2014. De igual manera, los empleados de la rama de servicios de comidas y bebidas alcanzaron el pasado julio su segunda cuota más alta de toda la serie histórica de la autonomía. Se registraron casi 75.650 trabajadores, solo superados por los 75.720 trabajadores de agosto de 2019, y lejos del mínimo de 54.270 de febrero de 2021 (un 39,4% más). En la rama de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas pasó lo mismo. Los meses de junio y julio de 2023 batieron récords con 2.380 y 2.370 afiliados respectivamente. Son los que más hay desde 2009 frente a los 1.330 de enero de 2014 (un 78,3% más).

Boom de solicitudes a las ETT