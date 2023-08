La ‘ley Rider’ cumple dos años sin lograr mejorar la vida a miles de repartidores

La ley para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, popularmente conocida como ley Rider, cumplió el pasado sábado dos años de vigencia y en el sector del reparto todo sigue igual. Una norma que prometía “cambiar el signo de los tiempos”, según la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo (actualmente en funciones), Yolanda Díaz, y que tras 24 meses de vigencia no ha logrado doblegar a las grandes empresas del sector, Glovo y Uber, que a día de hoy siguen llevando comida y demás artículos a domicilio a través de miles de autónomos con “total normalidad”, según las mismas.

“Un joven que va en una bicicleta con una app no es un emprendedor” ha ido repitiendo Díaz desde ya antes de lograr pactar con patronal y sindicatos esta normativa, cuyo principal objetivo es que los riders tuvieran un contrato laboral y no mercantil. Es decir, que se parecieran más a los repartidores de Telepizza o Dominos que a los de Seur. Mas su capacidad para reordenar ese mercado ha sido nula hasta la fecha, pues si bien inicialmente Uber acató y pasó a subcontratar sus flotas, al ver que Glovo seguía como si nada y le iba comiendo terreno volvió al anterior modelo.

“Yo hace dos años creí realmente que me iban a hacer un contrato. Pero no fue así, estaba en Glovo y me vi obligado a marcharme porque Glovo no cumple [la ley] y yo ya no podía aguantar más ese ritmo. Solo aguanta quien no tiene papeles y no le queda más remedio o los que llevaban ya mucho tiempo y no les importa echar muchas, muchas horas”, explica Esteve (nombre ficticio).

Para él, su paso por Glovo fue un paréntesis necesario, una vía de ingresos mientras el juez resolvía la denuncia que interpuso antes contra la que es hoy su actual empresa. Allí estaba como autónomo, de la misma manera que luego estuvo repartiendo para Glovo, pero el juez determinó que dicha compañía vulneraba la ley para ahorrarse las cuotas de la Seguridad Social y le acabó obligando a contratar a Esteve como asalariado.

En el criterio del juez no intervino en ningún momento la hoy vigente ley Rider, de la misma manera que tampoco lo hizo cuando el Tribunal Supremo, en 2020, sentenció en contra de Glovo y determinó que sus repartidores eran falsos autónomos. “Si hoy estoy con un contrato laboral y mucho mejor que cuando era falso autónomo, si voy a poder hacer vacaciones [pagadas] por primera vez en años o ya no tengo que preocuparme si hay más pedidos o menos, es porque me lo he ganado yo, porque denuncié, no porque la ley Rider me lo haya dado”, se queja Esteve.

En plena canícula estival, la diferencia entre tener un contrato laboral y uno mercantil se hace especialmente patente. Mientras los repartidores contratados tienen, por lo general, formación sobre golpes de calor, la empresa les proporciona ropa adecuada y protección solar, así como hidratación y tiempos de descanso a la sombra después de cada pedido, para los autónomos las plataformas no les dan, literalmente, ni agua. “Para ellos es el salvaje oeste”, define una fuente sindical consultada.

Desde plataformas sindicales como RidersXDerechos ya criticaron antes de la aprobación de la ley que esta les parecía insuficiente y que no dejaba otro camino a los repartidores que el de seguir recurriendo a los tribunales para lograr un contrato.