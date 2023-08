Es el principal mercado extranjero a nivel turístico en la Comunidad Valenciana y como tal hay que cuidarlo. Eso es lo que ha tenido en cuenta la nueva consellera de Turismo, Nuria Montes, a la hora de lanzar un mensaje de tranquilidad a los turoperadores y aerolíneas británicas que trabajan en territorio autonómico, dando garantías de que no se aplicará la tasa turística. Lo hará a través de una carta que será remitida esta próxima semana, y en la cual, además de solicitar su confianza, se compromete a suprimir cualquier tipo de traba. Esta acción se va a llevar a cabo en un momento en el que el turismo británico ya ha vuelto a alcanzar los niveles prepandemia, si bien la amenaza del impuesto estaba entorpeciendo contratos para 2024, que es cuando tendría que haber entrado en vigor.

La tasa aprobada por el anterior gobierno del Botànic, cuya aplicación estaba prevista a partir del 1 de enero del próximo año en aquellos municipios que así lo desearan, había provocado un amplio rechazo por parte del sector turístico, ante el efecto disuasorio que pudiese llegar a tener en algunos mercados. Una de las personas más beligerantes con relación al impuesto fue Nuria Montes, hasta hace escasas semanas secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, que no dudó en denunciar los efectos perniciosos que hubiese podido comportar esta medida.

Pues bien, ya en su nuevo puesto como consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, una de las primeras decisiones que ha adoptado con relación a este tema ha sido la de remitir una carta a los turoperadores y aerolíneas británicas que trabajan en la Comunidad Valenciana, para lanzarles un mensaje de tranquilidad.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, da cuenta de su elección como consellera tras los comicios celebrados el pasado mes de mayo, que comportaron el cambio de gobierno. Tras los saludos en su nombre y en el del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Montes informa que una de las primeras decisiones tomadas por el nuevo Ejecutivo ha sido derogar la ley que permitía el establecimiento de la tasa, de modo que, asevera "ningún impuesto turístico puede establecerse en toda la región en los próximos años".

La consellera recuerda que la Comunidad Valenciana incluye destinos populares dentro del Reino Unido como Benidorm, la Costa Blanca, Alicante o València, entre otros. Y remata la carta señalando que, de esta manera, "nos gustaría apoyar su confianza permanente en nuestro destino y, en la medida de lo que podamos, suprimir cualquier obstáculo o barrera que pueda entorpecer su valiosa tarea".

La iniciativa adoptada por Montes ha sido elogiada desde la patronal Hosbec, teniendo en cuenta la importancia que el mercado británico tiene para la Comunidad Valenciana en general, así como para Benidorm y la Costa Blanca en particular. Pese a que los turistas procedentes del Reino Unido ya han alcanzado los niveles de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia, existía incertidumbre con relación al próximo año. Según explica la nueva secretaria general de la asociación, Mayte García, «nos estamos encontrando con que ya se están negociando contratos de viajes para el próximo año, y los turoperadores preguntan acerca del impuesto y los responsables de los hoteles no saben qué decirles. Así que todo lo que se haga para dejar constancia de que la tasa no va a entrar en vigor está muy bien».

En este mes de agosto, el 28,9% de los turistas que está recibiendo Benidorm son de procedencia británica, lo cual es una cifra más que considerable teniendo en cuenta que el 55,% de los visitantes son extranjeros. En el resto de la Costa Blanca el turismo extranjero representa el 32%, siendo la cuota británica del 7,3%. También en Alicante ciudad los turistas del Reino Unido han adquirido gran importancia, al representar el 6,9% del total. Los extranjeros son un 49,2%.