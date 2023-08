España fue el quinto país con una tasa más baja de ventas de bombas de calor de toda Europa, con 9,8 unidades por cada 1.000 hogares, según el informe sobre mercado europeo 2022, elaborado por la Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA, por sus siglas en inglés). Las bombas de calor utilizan el mismo mecanismo que el aire acondicionado al extraer calor del aire exterior a través de un intercambio térmico. Pero su implementación no es sencilla porque su precio es elevado y el mercado está completamente dominado por las calderas de gas y gasoil, que se estima habrá más de 11 millones en funcionamiento.

“Hay tres motivos que explican las bajas cifras: el mix energético español, que es muy dependiente del gas; el sistema impositivo, que no favorece la electricidad, y que el cálculo no incluye los aires acondicionados”, explica la directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), Marta San Román. “Y otra cuestión son los programas de ayudas que en otros países son muy ambiciosos y han impulsado el mercado como en Francia o Italia”, agrega. El caso italiano supuso un programa de ayudas tan fuerte que impulsó mucho las ventas, pero favoreció la instalación de bombas de calor mixtas, que funcionaban la mayor parte del tiempo en modo caldera y las quitaron. “Imaginemos que la bomba de calor y las condiciones en una casa fueran unos 8.000 o 9.000 euros. Esto significa que las familias españolas tienen que invertir unos 100.000 millones de euros en cambiar sus sistemas de calefacción. Y no es que vaya en contra de la electrificación, solamente doy un dato”, manifestaba el presidente de la principal gasista española, Francisco Reynés, en plena crisis energética, en abril del año 2022.