Nevent, la entrada que nunca caduca

“Nevent es una plataforma tecnológica para promotores de eventos con la que pueden ofrecer a sus fans o a sus usuarios la capacidad de diseñar la experiencia que quieren vivir a su medida. El fan es el protagonista”. Así define Samuel Fraga, CEO y fundador junto a Brais Padín de este proyecto coruñés, que aspira a competir con las grandes empresas de venta de entradas online.

Ante la buena marcha del negocio y para seguir creciendo, acaban de activar una ronda de financiación denominada Family, Friends and Fools, que es habitual entre las startups que están empezando. A ella suelen recurrir para levantar capital entre sus familiares, amigos y entusiastas, lo que les permite conseguir el dinero de manera rápida y barata.

“Tras la buena marcha del negocio en los últimos meses nos planteamos dar el salto y para ello tenemos abierta una ronda de financiación. Queremos levantar 200.000 euros, que nos darían para 12 meses de caja aproximadamente. Con este capital vamos a hacer una apuesta fuerte, porque en septiembre y octubre es cuando se empiezan a planificar los eventos del año que viene”, explica Samuel Fraga.

El valor diferencial de Nevent, según relatan sus promotores, es la personalización. “En las plataformas de ventas de entradas, el ticket es algo frío. Yo me compro una entrada, voy al evento y ya está, se acabó, no hay más. Nosotros le damos la vuelta y convertimos ese ticket en algo vivo”, destaca el CEO de la empresa. Nevent es el acrónimo de Never end ticket (el ticket que nunca termina o la entrada que nunca acaba).

Sin vinculación

Al empezar el proyecto, realizaron una encuesta a un grupo de personas. La mayoría les aseguró que no se sentían vinculados a los eventos a los que asistían e incluso un 67% les reconoció que estarían dispuestos a pagar más por poder personalizar su experiencia. “Con Nevent, el fan puede diseñar su experiencia a su medida antes del evento, pero también lo puede seguir diseñando y utilizando durante y después”, apunta Samuel Fraga.

Para ello, Nevent ofrece una plataforma a los organizadores desde la que pueden configurar su página de venta de entradas. “Desde esta plataforma pueden personalizar su web de venta con su dominio y vender las experiencias o las entradas desde su propia web con su imagen de marca. Y también pueden gestionar sus eventos e interactuar de forma directa con sus fans a través de la entrada”, asegura.

Porque al contrario que otras plataformas de ventas de tickets en las que tras la compra ya no hay más contacto entre el organizador y el asistente, Nevent busca que haya interacción entre ambas partes antes (si han comprado alguna entrada con ese organizador con anterioridad), durante y después del evento. Las entradas (Never end ticket) que se compran a través de las páginas web de los promotores se guardan en un wallet (cartera) digital en el móvil que está destinado a coleccionar esas experiencias. En ese wallet digital, los fans van coleccionando las experiencias y es donde tienen sus entradas. Y ahí es, también, donde el promotor puede interactuar de forma directa con los asistentes.

En esa interacción, los organizadores pueden ofrecer a los asistentes desde descuentos exclusivos o venta anticipada de entradas hasta contenido solo para ellos, asientos preferentes o productos específicos, entre otras experiencias. Es decir, interactuar con sus fans más allá de la mera asistencia a un evento.

La idea de Nevent nació en septiembre del año pasado, pero era diferente al producto actual, al que han llegado “después de pivotar varias veces y de escuchar lo que necesitaba realmente la gente”. “Este último pivote es lo que nos ha permitido plantearnos buscar financiación”, explica Samuel Fraga.

Entre los últimos eventos en los que han participado destacan Surf Music & Friends, un festival de surf en Salinas (Asturias) o Modorrowland, un festival de música que se celebra en León. También trabajan en los eventos que se están organizando en el Cine Paris.

Modelo de negocio

Su modelo de negocio es como el de Shopify, una plataforma de comercio electrónico con la que empresas y usuarios pueden crear su tienda online para vender sus productos. “Somos el Shopify de la industria del ticketing. Es como nos solemos presentar. Nosotros cobramos una comisión por cada una de las ventas que se hacen. Y, además, tenemos un plan, que se paga mensualmente, que va desde los 0 hasta los 249 euros al año”, relata el fundador de la compañía.

La última gran noticia que acaban de recibir les ha llegado de Lisboa. Allí se celebrará en noviembre el Web Summit, uno de los mayores eventos de emprendimiento del mundo. La organización les han invitado a que participen en el concurso de startups que se celebra allí.