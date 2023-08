La empresa de 'telemarketing' Teleperfomance anuncia un ERE en A Coruña donde cuenta con 650 trabajadores

La empresa de telemarketing Teleperfomance (antes Iberphone) ha anunciado a los representantes de los trabajadores la intención de ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), alegando “causas organizativas y productivas”.

En un escueto comunicado que los sindicatos han recibido por email, solo indica que los centros afectados son los de A Coruña, Sevilla y Ponferrada. No avanza ni el número de empleados perjudicados ni cuáles son las condiciones. Solo que los citaba a una reunión para el próximo viernes en la que les notificaría todos los detalles y empezarían las negociaciones.

Sin embargo, la compañía volvió a enviar otro email poco después en el que avisaba de que esta primera cita se retrasaba hasta el próximo lunes. La causa es que además de los tres centros damnificados, también ha incorporado el de Madrid, ya que ha detectado que hay empleados de una de las campañas afectadas por el despido colectivo que están en la sede madrileña. También ha emplazado a la representación legal de los trabajadores a constituir la comisión negociadora en una semana. Teleperfomance cuenta con una plantilla de 650 personas en sus oficinas de A Coruña, situadas en el polígono de Agrela.

La multinacional francesa no ha detallado cuántos despidos se producirán y solo ha avanzado que se reunirá con los sindicatos en Madrid el próximo lunes para comenzar las negociaciones. “Podíamos esperar un ERE el año pasado, porque fue complicado, pero este no se contaba”, reconoce Tino Fernández, presidente del comité de empresa de Teleperfomance en A Coruña. Según el comunicado que han recibido los sindicatos, la firma de telemarketing aduce causas “organizativas y productivas” para anunciar un ERE sobre el que no se conoce aún a cuántas personas afectará.

Los representantes de los trabajadores aseguran que un expediente por causas organizativas y productivas, como señala el grupo, carece de sentido dado que el volumen de trabajo sigue aumentando y está registrando beneficios récord.

Tres sedes más

La compañía tiene también sedes en España en Barcelona, La Carolina (Jaén) y Cantabria. Sin embargo, su intención es aplicar un ERE a las que se encuentran en A Coruña, Madrid, Ponferrada y Sevilla. En el email, Teleperformance advierte de que su intención es “iniciar un despido colectivo para la extinción de contratos de trabajo” con motivo de “causas organizativas y productivas que concurren y que se expondrán en el periodo de consultas”, que comenzará el próximo lunes. Puestos en contacto con la multinacional francesa, declinó hacer valoraciones sobre esta medida.

El ERE anunciado en la sede coruñesa de Teleperfomance se une a la retahíla de conflictos laborales que vive el sector del telemarketing de A Coruña en los últimos meses. El pasado junio, Abai, que cuenta con oficinas en Matogrande, ejecutó un ERTE para 341 personas de su plantilla en España, de las que 70 trabajaban en su sede coruñesa.

Despidos en Atento

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que la empresa Atento, ubicada en la calle Juan Flórez, ha reducido la plantilla de 600 a menos de 400 empleados en los últimos cuatro años. Los últimos damnificados han sido cinco personas que fueron despedidas en la última semana. Una de ellas recibió la rescisión de su contrato mediante burofax el pasado 31 de julio en su primer día de disfrute de sus vacaciones estivales. Ayer se realizó el acto de conciliación por la impugnación del despido en las dependencias del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación y la compañía admitió que fue un despido improcedente y se limitó a abonar la indemnización, explican fuentes sindicales.

Según el sindicato, el pasado viernes Atento también comunicó sin previo aviso el cese disciplinario de otros cuatro compañeros del mismo servicio (averías de Movistar), que como el anterior también realizaban su jornada laboral exclusivamente los fines de semana, “con los contratos más precarios de la plantilla”.

“Este atropello parece perseguir el desmantelamiento de los puestos de trabajo con jornadas de fin de semana y es una práctica sistemática de Atento para destruir empleo impunemente, eludiendo la negociación colectiva y aprovechándose de la laxitud de la legislación laboral que tiene instaurado el despido libre. Solo de esta forma se explica que Atento haya pasado de casi 600 trabajadores a menos de 400 en apenas cuatro años en el centro de trabajo de A Coruña”, señala la CGT.