Aceite, el oro verde que ya cotiza por encima de los 7 euros el litro

“Al final tendremos que freír con agua”, se lamenta una anciana mientras observa la estantería de los aceites de su supermercado de confianza. El litro de la marca que se lleva habitualmente se acerca peligrosamente a los 9 euros, y la opción más barata, la de marca blanca, está prácticamente en los 7 euros. A juzgar por la información de precios en origen que recopila Infaoliva (Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva), el aceite de oliva virgen se ha encarecido un 10% este último mes, pero acumula una subida del 75% desde marzo. Y la tendencia se replica en el caso del virgen extra y del lampante.

“La situación es tremendamente simple, el único problema que hay es de falta de producción; hemos tenido una cosecha muy baja y eso está influyendo en que la próxima campaña, la que empieza en octubre, también sea muy baja”, contextualiza el presidente del sector del aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta. “Hay falta de disponibilidad de producto y, como en todas las actividades, cuando cae la oferta se tiene que ajustar la demanda”, apunta, detallando que la subida extrema de las últimas semanas coincide con el momento en que se ha estudiado la disponibilidad de aceite para la inminente campaña.

Porque, tanto él como el responsable de Olivar de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, y el presidente de la Associació Agraria de Joves Agricultors (asaja) de Girona, Martí Clos, señalan el escaso excedente de la cosecha previa como uno de los indicadores que más invita al pesimismo. Si el año pasado contaban con un enlace (volumen con el que se cubren la espalda durante la temporada de cosecha) de 450.000 toneladas, este año se sitúa en torno a las 250.000, lo que, para ellos, es prácticamente cero. Esto se suma a un árbol que arrastra los efectos de dos años consecutivos de sequía: es decir, que se espera conseguir menos de las 660.000 toneladas que se reunieron el año pasado y, por supuesto, menos del millón y medio de toneladas con las que se trabajaba hace dos años.

“La campaña del 2022-2023 se cerró con la peor cosecha del siglo XXI y el problema se agrava porque vamos a encadenar una segunda campaña 2023-2024 con también unas malas previsiones de cosecha, algo que nunca se había dado en nuestro sector, dos campañas consecutivas malas”, plantea Cano. Además, “teniendo en cuenta que España es el primer productor de aceite de oliva del mundo (aglutinamos el 50% de la producción mundial), esto tiene unas consecuencias claras en los mercados”, alerta.

De acuerdo con los datos que maneja la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, la Unión Europea estima que este año la producción mundial de aceite de oliva se moverá en torno a los 2,5 millones de toneladas, cuando hace un año estuvo por encima de los 3,3 millones. Sería la primera vez en seis campañas que el volumen se queda por debajo de los 3 millones. En paralelo, el mismo organismo espera un consumo mundial de 2,9 millones de toneladas. “Una baja producción, unida a un consumo que se está comportando bastante bien, presiona al alza los precios”, subraya la gerente de esta asociación, Teresa Pérez.

“Siempre pensamos que el problema iba a ser de excedente, porque estaba aumentando muchísimo la producción y se estaban haciendo muchas plantaciones, pero ahora nos encontramos con un problema de desabastecimiento que nos hace mucho daño: no hay nada peor que no poder atender la demanda de nuestros clientes”, lamenta Sánchez de Puerta. “Ya se nos ha olvidado cuando aquí toda la conversación era que España producía para que otros vendieran, ahora lo dramático es que después de haber creado esto, nos quedemos sin producto”, concluye.

El análisis que actualiza mensualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indica que en abril, último informe disponible, las familias españolas compraron en torno a un 12% menos de aceite de oliva que un año atrás. Y lo que cuentan fuentes de las cooperativas y del sector de la distribución a El Periódico, del mismo grupo editorial que Faro, es que la tendencia se ha mantenido en los meses posteriores.

“Fundamentalmente el cliente está bajando el volumen de consumo, más que sustituyéndolo [por otros aceites, como el de girasol] está reduciendo el consumo”, asegura el presidente del sector del aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, que no esconde la gravedad del asunto (la temporada pasada cerró con la peor cosecha en años y esta, el panorama está aún peor), pero que tiene claro que no hay peligro de desabastecimiento. “Falta de producto no habrá en absoluto pero por el precio, si no lo regulara el precio sí que habría un riesgo de desabastecimiento”, opina este experto.

Las compras de aceite en los hogares en Galicia retrocedieron el 3,5% entre enero y mayo, pero el gasto engordó el 9,3%. La merma afecta al de oliva, un 15% menos, como adelantó este periódico, mientras que el consumo de girasol aumentó el 24%.

¿La solución? A corto plazo, ninguna más allá que esperar a que llueva. A medio plazo, según este último experto, establecer una política clara de regadío y de prevención de las consecuencias del cambio climático. Para el responsable de Olivar de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la respuesta tiene que pasar por que la administración se implique en que se cumplan las normativas, por que se cree un índice de costes de producción “real, ágil y flexible según las condiciones del momento” y por la creación de un observatorio de márgenes comerciales.

El ministro Planas asegura que el abastecimiento de alimentos está garantizado

El cambio climático lleva ya tiempo afectado a la alimentación de los españoles. Sin embargo, en este final de verano en el que se han vivido cuatro olas de calor se ha hecho más evidente. La sequía ha disparado los precios de los alimentos ante las malas cosechas. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha descartado que se vaya a producir una “carestía” de alimentos, aunque admite que el coste de los alimentos es “excesivo”. “Hay que dejar las cosas claras, el abastecimiento está asegurado, ahora y en el inmediato futuro”, ha sentenciado Planas en una entrevista en Antena3 realizada ayer. El ministro ha recordado que, como ya pasó durante la pandemia o el inico de la guerra en Ucrania, se ha asegurado que vaya a haber productos en los supermercados. Aun así, ha reconocido que actualmente hay “unas consecuencias de la sequia que han disminuido la producción”. En este sentido, ha resumido que “hay unos precios más elevados, pero desde luego va a haber carestía”. En el centro de todas las miradas están el aceite de oliva. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el aceite de oliva se vendía ya en julio casi un 40% más caro que un año atrás, y ahora ha pasado de los 7,7 euros por kilo de virgen extra que registraba hace un mes Infaoliva (Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva) a los 8,15 euros que marcaba este mismo dato este miércoles. “Ha subido excesivamente”, ha señalado Planas. No obstante, el ministro ha asegurado que los olivareros tampoco están contentos con estos precios, pero que la sequía les ha obligado a tener que elevar el precio, dada la escasa cosecha de este año. “Esta es una relación de oferta y demanda que está ahí y donde el factor climático es fundamental”, ha continuado. A este respecto, Planas ha apuntado a la necesidad de luchar contra el cambio climático e “intentar evitar este aumento de las temperaturas”. Por otro lado, ha dicho, es necesario adaptar al propio cambio climático y estudiar “cómo utilizar mejor el agua y cómo rendir de una forma más productiva”. De todo esto, ha explicado, será de lo que hable en los próximos días con sus homólogos en la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la Unión Europea (UE) que se celebrará en Córdoba, en el marco de la Presidencia Española de la UE.