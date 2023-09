La conserva gallega lleva tiempo reivindicando su actividad para seguir creciendo, a fin de demostrar su potencial, y basta con hacer un breve repaso de esta última semana para encontrar su precedente inmediato. Fue la XI Anfaco World Tuna Conference, organizada por Anfaco-Cecopesca, que expuso la realidad del sector volviendo a insistir en la necesidad de reactivar el consumo y combatir la pesca ilegal. A sus ojos, es necesario reducir el impacto del alza de precios con una rebaja del IVA a sus productos —petición requeterrepetida—, pero también hacer frente a la competencia desleal de ciertos países asiáticos o afrontar el reto que supone la transición verde. A sabiendas de todo ello, quedó claro que no va a haber avances sin invertir, y por ese motivo la patronal está demandando la creación de un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) que mime, apoye y permita seguir impulsando la cadena mar-industria.

El enlatado de pescado es un motor esencial de la economía nacional, también autonómica, y buena prueba son los magníficos datos que ha alcanzado Galicia en materia de exportaciones. El pasado año ha sido, solamente tras 2020 —con una enorme demanda por las restricciones del COVID—, el ejercicio en el que la comunidad más facturó con la venta internacional de estos alimentos. Ingresó 706,6 millones de los 966,4 millones que llegaron a España. Más del 73%.

Analizando esta década, la exportación de pescado en conserva ha aumentado un 52% en comparación a los 464,6 millones que Galicia logró en 2012. Respecto a 2021, ingresó un 6,9% extra, mientras que la facturación de estos productos se incrementó en 47 países y se redujo en 38. Los principales clientes de la comunidad fueron Italia (243,1 millones), Francia (162,3), Portugal (89,5), Países Bajos (62,7) y Alemania (18).

Si se observa al detalle, ya por provincias, A Coruña fue la que más dinero ingresó en relación a estas exportaciones: 555,1 millones, más que el resto del conjunto estatal (411,3). Tras ella, en segundo lugar, Pontevedra (151,1 millones), con un volumen de ventas internacionales cercano a la suma de las tres siguientes comunidades que más facturaron con estos productos: País Vasco (69,3 millones), Cantabria (53,8) y Cataluña (36,5).

Por mar, Galicia exportó cerca de 9.800 toneladas de conservas que fundamentalmente fueron a recalar en Reino Unido (casi un tercio del total), Marruecos (algo más del 16%) y Estados Unidos (casi el 10%). No obstante, el grueso de las 125.760 toneladas que se movilizaron al extranjero (el 92,2% del cómputo global) lo hicieron usando la vía terrestre, por tráfico rodado, para llegar a sus principales destinos: Italia (más de 39.200 toneladas), Francia (otras 28.900) y Portugal (más de 17.100 toneladas).

De los 706,6 millones que Galicia ganó con la venta internacional de enlatados de pescado en 2022, 641 están vinculados a la distribución de atún, responsable de nueve de cada 10 euros que llegaron a la comunidad. Este alimento, que se impone de manera sustancial ante otros enfrascados como la sardina, lleva las riendas de un mercado en expansión pero que sigue con cautela el diálogo entre Europa y Tailandia ante la posibilidad de un acuerdo de libre comercio.

“No nos preocupa que ellos produzcan tres veces más cantidad de atún que nosotros (600.000 toneladas frente a las 200.000 españolas), sino las herramientas ilegales que utilizan”, señalaba precisamente en agosto el secretario general de Anfaco-Cecopesca, Roberto Alonso. “Lo que no podemos es competir con diferentes reglas de juego, hay que saber con quien estamos negociando. Nos pueden poner en desventaja competitiva y no precisamente porque no seamos competitivos”, agregaba. Las negociaciones entre la UE y la nación de Vajiralongkorn —que en caso de materializarse conllevarían la entrada “masiva” de conserva low-cost y presionaría a los márgenes ya de por sí bajos de la industria gallega— se retoman esta semana. Previsiblemente hoy.

Paradójicamente fue Tailandia el país que más pagó por kilo de conservas de pescado gallegas en 2022. Se exportaron 8,2 kilos anecdóticos que dejaron 482,9 euros en Galicia (59,3 euros por kilo). En contraposición, nuestros principales clientes, Italia, Francia y Portugal, pagaron 6,2 euros, 5,6 y 5,2 respectivamente.