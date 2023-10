Solo el 10% de las pymes ha solicitado alguna de las ayudas del plan Next Generation

La pandemia, la inflación, la crisis energética y las continuas subidas de tipos han afectado en mayor medida a las pymes. De ahí que el Gobierno pusiera en marcha distintas ayudas para mitigar el impacto y favorecer su recuperación y crecimiento. Entre ellos destacan los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los fondos europeos Next Generation, enfocados principalmente a la digitalización de los negocios. Sin embargo, y tal como se desprende del Informe de pymes y autónomos de 2023 elaborado por Hiscox, las pequeñas y medianas empresas españolas no han recurrido a este tipo de ayudas para financiarse o incluso para mantenerse a flote. Solo un 10% del total de pymes y autónomos del país, con una plantilla comprendida entre 10 y 250 personas, ha solicitado alguna de las subvenciones incluidas en el plan Next Generation, si bien se ha incrementado en 7,3 puntos porcentuales respecto a 2022.

Si se desglosan los datos por número de empleados, tan solo un 3,5% de las pymes sin asalariados (un 1,4 puntos porcentuales más que en 2022) solicitó ayudas europeas. En el caso de las micropymes, el porcentaje aumenta al 9,1% y las pymes entre 10 y 250 personas pidieron en un 18,8% estas subvenciones. Por sectores, el comercio ha sido el más impactado por las recientes crisis. Sin embargo, solo el 10,8% solicitó fondos Next Generation, algo menos que el 14% de pymes y autónomos con más de 2 millones de euros en facturación. Dentro de las que sí han solicitado fondos europeos, las pymes optaron en mayor medida por digitalizar sus procesos productivos (65%). Un 19,6% utilizaron esta financiación para implementar nuevas tecnologías y avanzar en la innovación, mientras que un 19,2% ha optado por reskilling y upskilling de la mano de obra y un 18,9% ha invertido en rehabilitar energéticamente sus edificios.