El número de horas extraordinarias por semana apenas ha variado desde 2019, si bien las horas extra no remuneradas han caído más de un 10%. A la vez, en este tiempo se han comunicado varias sentencias que han recordado que la empresa debe demostrar si hay, o no, exceso de jornada cuando un trabajador denuncia, utilizando para ello sistemas de registro de entrada y salida.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, en España se hicieron 6,03 millones de horas extra por semana (un 0,19% más que en 2019), de las cuales 3,45 millones fueron remuneradas, un 11,08% más que en 2019 y el máximo histórico en un segundo trimestre. Por el contrario, las horas extraordinarias no remuneradas disminuyeron un 11,43% desde 2019, hasta los 2,58 millones de horas semanales, el mínimo histórico en un segundo trimestre.

La comparación con 2019 se explica por ser el último año no influido por la pandemia, que disparó las horas extraordinarias, en especial las no remuneradas, que alcanzaron su máximo histórico el segundo trimestre de 2020, cuando escalaron hasta los 3,42 millones. Por tanto, las horas extraordinarias no remuneradas han bajado casi un 25% desde el segundo trimestre de 2020.

En ese segundo trimestre en medio de la pandemia no se pagaron el 52,57% de las horas extra, mientras que en el mismo periodo de este año la proporción disminuyó hasta el 42,77%.

La caída de las horas extraordinarias no remuneradas coincide con una serie de sentencias que, según los expertos del Departamento Laboral de Garrigues consultados por Efe, “trasladan a la compañía la necesidad de que sea esta la que acredite que no se hayan realizado todas o parte de las horas extra reclamadas o que no han sido compensadas en descansos”. Basta con una prueba indiciaria.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de mayo de 2023 reconoce el derecho de un camarero a cobrar horas extra porque el restaurante no tenía implantado el registro de jornada obligatorio desde 2019. Cuando el camarero fue despedido en 2021 reclamó que, junto con el finiquito, se le abonaran las horas extraordinarias, una reclamación que en primera instancia fue denegada pese a que el trabajador afirmó que entraba a trabajar a las 13.00 y finalizaba su jornada a las dos de la madrugada.