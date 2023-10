El comité de empresa de Xeal exigió ayer garantías de continuidad de las fábricas que la compañía tiene en Galicia tras la venta “especulativa” al grupo checo Energo-pro. En un comunicado, los trabajadores informaron que solicitarán reuniones con las administraciones, pidiendo también la intervención de la Xunta para que “vele por el estricto cumplimiento de la legalidad” y se den garantías de continuidad de las fábricas y del empleo.

El comité criticó que el encuentro celebrado el jueves con la nueva propietaria de Xeal “solo sirvió para generar más incertidumbre sobre el futuro de las factorías”.

Así, aseguraron que el único interés que hay en esta venta “es hacer negocio a cuenta de la producción de energía”. “Con el agravante de que en esta ocasión, además de las centrales y de los embalses, también se incluye en la operación una sociedad de la que hasta el momento la dirección negaba que tuviese relación con Xeal, pero a través de la que se pretende construir y explotar la estación reversible de bombeo del Monte de A Ruña”, lamentó el comité, refiriéndose a la compañía Feroe.

Los empleados insistieron en que precisamente el fondo Feroe no está sujeto a las obligaciones de la cláusula de las concesiones que vinculan la producción de energía con la producción industrial, que fueron concedidas para salvaguardar el interés general, garantizando el empleo.

Fondo especulativo

“Que se incluya este fondo especulativo en la venta evidencia que el interés está únicamente en los sustanciosos beneficios del negocio eléctrico, algo que llevamos años denunciando”, añadieron.

Para ellos, “no se dan las garantías de un plan industrial y de viabilidad”, y no existe un compromiso de rearranque de los hornos ni de mantenimiento de los empleos. Por todo ello, instaron al Gobierno autonómico a que vele por el cumplimiento de la legalidad. “La Xunta no puede permanecer de perfil cuando en esta operación existe un elemento nuevo que no forma parte del ámbito concesional”, reivindicaron.

Al respecto, mostraron su sorpresa por el “entusiasmo” mostrado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, ante el anuncio de compra y se preguntaron si ya se dan por perdidas las fábricas de ferroaleación.

Precisamente la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, aseguró ayer que la Xunta se reunirá con los nuevos propietarios de Xeal y con el comité de empresa para solicitar que se mantenga la actividad y “la totalidad del empleo”.

La conselleira explicó que el Gobierno gallego, al igual que ya hizo en la operación de venta de años atrás, pide que se mantenga la actividad que realiza Xeal, tanto en el ámbito de la ferroaleación como en el aprovechamiento eléctrico de los saltos de agua, y que también se garantice la continuidad de los puestos de trabajo.

Xallas Electricidad y Aleaciones, Xeal, es una compañía situada en la Costa da Morte que desarrolla dos actividades: una es la gestión y explotación de dos fábricas de ferroaleaciones, ubicadas en los municipios de Cee y Dumbría. La otra es la explotación y operación de 10 centrales hidráulicas, situadas en la cuenca del río Xallas y Grande, de las que obtiene energía limpia.