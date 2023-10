Sueldo Nescafé: el mismo toda la vida

El sector del telemarketing tiene nuevo convenio desde el pasado año. Estaba caducado desde diciembre de 2019. Al contrario de lo que se suponía, el nuevo pacto con las empresas no ha supuesto mejoras en las condiciones de trabajo ni grandes incrementos salariales, pese a que las nóminas estuvieron prácticamente congeladas en la última década. “El convenio ha sido un atraso para nosotras”, se queja Luisa, de Unísono. “Debido al convenio tan bajo que firmaron CCOO y UGT, perdemos la única categoría que teníamos por antigüedad que era la de teleoperadora especialista. Las categorías de teleoperadora y teleoperadora especialista suman el 90% del personal y están con el salario mínimo y un 70% estamos en jornada parcial”, esgrime.

“La subida del salario es ridícula después de tres años con el convenio caducado y lo que han firmado para los años venideros es lo mismo, porque no tiene en cuenta el IPC”, apunta Rebeca, de Abai, que pone su ejemplo. “Yo trabajo a jornada completa. La mayoría tiene jornada parcial. Cobré incentivos el mes pasado, pocos, pero cobré, y aun así pasé de los 1.000 euros escasamente. Cobré 1.030 euros. Estoy hablando de trabajar 39 horas y cobrar incentivos. Imagínate si no cobro incentivos: no llegaría a los 1.000 euros. Y los que están a jornada parcial estamos hablando de 600 o 700, euros”, reconoce. “Son salarios que si miras el umbral de la pobreza en España estamos muy cerquita”, resume Rocío, de Atento. Le llaman el sueldo Nescafé porque “es el mismo toda la vida”.

Desde hace unos años, a las teleoperadoras les obligan a vender algún servicio en cada llamada, aunque el cliente solo quiera que le resuelvan su problema. “Ellos le llaman ofrecimiento porque no nos quieren reconocer que somos personal de venta. Y si no haces el ofrecimiento te intentan despedir o te sancionan. Son situaciones muy complicadas, porque muchas veces el cliente te llama para reclamar. Y le tienes que ofrecer algo sí o sí. Si no le ofreces ya hay un problema”, alerta Luisa, de Unísono.

Olga, de Abai, corrobora sus palabras. “Tengo que vender en cada llamada, porque sino puedo tener broncas y acosos constantes por parte de los supervisores. Cada venta que hacemos nos las pagan a un euro e imagínate lo que puede costar vender en Movistar cuando son clientes que llaman por averías que no se solucionan”, reconoce.

Por último, todas reivindican que su trabajo es muy importante. “Es un sector muy olvidado. No nos damos cuenta de que llevamos todos los servicios indispensables: telecomunicaciones, agua, luz, teléfono, internet, bancos…”, enumera Ana, de Teleperformance. Y también coinciden que la educación de los clientes ha ido empeorando con el tiempo. “Te pierden el respeto. Ya casi se convierte en algo normal que les digas buenas tardes y te insulten, así a modo de saludo, y eso es una llamada detrás de otra. Y aunque sabes que no te lo está llamando a ti, te afecta”, reconoce Rebeca, de Abai. “Falta revelarse y entender quién es el enemigo, si es que tenemos que hablar de enemigos. La que te está atendiendo es igual que tú. Si quieres protestar, vete a la casa del consejo general de Telefónica y protesta allí”, finaliza.