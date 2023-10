El gasto medio de las familias gallegas escala hasta la mayor cifra de la historia: 31.000 euros

El gasto de los hogares gallegos repuntó con fuerza el año pasado hasta alcanzar los 31.115 euros de media, la mayor cifra de la serie histórica que arranca en 2006. El incremento estuvo impulsado por la recuperación de la actividad económica y de la vida social tras la pandemia, pero también por la subida que experimentaron la vivienda, la electricidad, la gasolina, el transporte o la restauración.

El gasto medio por hogar en la comunidad se incrementó el año pasado en 2.686 euros con respecto al anterior o, lo que es lo mismo, una subida del 9,4%, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es también la mayor alza de toda la serie histórica, excepto el 13,8% de 2021, ya que se venía de un 2020 (año del confinamiento) en el que se redujo la actividad económica.

Hay que tener en cuenta que los precios llevan subiendo de forma ininterrumpida desde enero de 2021, pero la situación alcanzó una velocidad y niveles preocupantes a principios de 2022, año que analiza este estudio. Los precios llegaron a estar casi un 11% más altos que el ejercicio anterior, sobre todo, por el encarecimiento de la energía, y justo cuando este suministro empezó a dar tregua, se desbocó el precio de la alimentación, que oscila desde el verano de 2022 en una inflación de entre el 12% y el 16%. El aumento del 9,4% en Galicia fue superior al que se registró en el conjunto del país, que alcanzó el 7,9%, por lo que la comunidad se acercó a la media nacional en desembolso por familia, que se situó en 31.568 euros.

En cuanto a la distribución por partidas, los gastos relacionados con la vivienda fueron los más abultados, con un total de 8.941 euros —y los terceros que más se incrementaron, tras los del transporte y los de los restaurantes y hoteles— con 763 euros más que el año anterior. La subida fue del 5%. Un aumento que incluye tanto los incrementos de los alquileres o el propio coste de los inmuebles, como los suministros.

La mayor alza en Galicia se registró en el apartado de transporte, al que los gallegos destinaron 1.029 euros más por familia que en 2021. En total, cada hogar pagó de media 4.616 anuales por este concepto. El incremento llegó al 28%. La mayor parte se debió a la subida de los carburantes, que obligó al Gobierno a tomar medidas para atenuar su repercusión y aplicar un descuento de 20 céntimos por litro.

El mayor aumento en porcentaje (el 41%) fue en restaurantes y hoteles, a los que los gallegos destinaron 763 euros más por familia que en 2021, hasta los 2.610 anuales. Eso sí, en este caso el alza no sólo estuvo relacionada con la inflación, sino también con la recuperación de la vida social, que no se normalizó hasta el segundo trimestre del año pasado. Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares desvelan que las familias gallegas se apretaron sobre todo el cinturón en la partida de alimentos. Las compras de alimentos y bebidas no alcohólicas supusieron un dispendio medio de 5.287 euros por hogar, solo 31 más que en el ejercicio anterior, aunque casi 1.100 más de lo que se destinaba a esta finalidad antes de la pandemia. Esto indica que, al menos, una parte del cambio de hábitos que propició el confinamiento se ha mantenido.