Grupo Breogán es una de las marcas de automoción con mayor implantación en Galicia. Abrió su primer concesionario Toyota en 1995 a través de la empresa Breogán Motor y, en el año 2000, lanzó Breogán Autolux para la comercialización de los vehículos Lexus en Galicia, siendo pioneros en la implantación de la tecnología híbrida en la comunidad autónoma.

En su compromiso con el medio ambiente e impulso de una movilidad más sostenible, hoy cuenta con concesionarios en A Coruña, Santiago, Ferrol, Carballo, Vigo, Lugo y Barreiros. Grupo Breogán de automoción dispone de la representación oficial de las marcas Toyota, Lexus, Porsche y Kia. Además, ofrece vehículos seminuevos y km.0 de todas las marcas a través de su marca Breogán Ocasión y servicios de alquiler de vehículos sin conductor mediante Breogán Rent.

El Grupo Breogán apuesta por una movilidad más sostenible en todas las marcas que representa. En especial, las marcas del Grupo Toyota, Toyota y Lexus, que ya desde el siglo pasado comenzaron a impulsar los vehículos electrificados, como una solución para conseguir mejorar el impacto de los automóviles sobre el medio ambiente.

Let’s Go Beyond Zero. Actualmente Toyota trabaja para lograr conseguir los ambiciosos objetivos de sostenibilidad que la compañía ha fijado para 2050, que incluyen la neutralidad en emisiones de carbono a la atmósfera, el uso sostenible del agua y las materias primas, contribuir a una Sociedad que utilice el reciclaje y que viva en armonía con la naturaleza.

Tal y como explica el lema global “Let’s Go Beyond Zero”, se trata de conseguir un impacto positivo en el planeta más allá incluso de las cero emisiones, de forma que las nuevas generaciones se encuentren con un Planeta mejor.

La hoja de ruta de la electrificación de Toyota, con la vista puesta en una sociedad sin emisiones de CO2, arrancó hace más de 20 años con el nacimiento de la tecnología híbrida.

Toyota dispone de la más amplia gama de SUV híbridos eléctricos: Toyota C-HR Electric Hybrid, RAV4 Electric Hybrid o el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, ofrecen un abanico excepcional a los clientes en cuanto a tamaño y capacidad de adaptarse a sus necesidades.

El Toyota Yaris Cross Electric Hybrid completa la familia Yaris, combina características propias de un todocamino, con un diseño atractivo, un sistema híbrido eléctrico de cuarta generación y las más avanzadas prestaciones de seguridad.

El resultado, un coche de gran agilidad, eficiente de combustible, emisiones reducidas y maniobrabilidad en ciudad, todo con el diseño de un moderno todocamino. La disponibilidad de la tracción total inteligente, refuerza el auténtico carácter SUV del Toyota Yaris Cross Electric Hybrid.

Garantía hasta los quince años. Como el resto de modelos de la gama Toyota, el Toyota Yaris Cross Electric Hybrid puede contar con la novedosa ampliación de garantía de hasta 15 años con Toyota Relax, una extensión de garantía exclusiva en la que, si tu vehículo tiene menos de 15 años y menos de 250.000 km cada año, en cada mantenimiento en nuestro taller oficial, te daremos gratis una extensión de garantía. Tanto si ya eres cliente como si adquieres un nuevo Toyota, podrás beneficiarte de esta extensión de garantía.

Liquidación del C-HR de primera generación. En cuanto a SUV de referencia en Toyota nos encontramos el Toyota C-HR, el SUV híbrido compacto se encuentra en lo alto de la lista en las cifras de ventas, gracias a su motorización y su equipamiento de serie. No tiene rival en cuanto a prestaciones, espacio y potencia.

El lanzamiento del Toyota C-HR fue un referente tanto para Toyota como para el segmento C europeo de todocaminos “crossover”. Supuso una novedad radical en un mercado muy competitivo, planteando un contraste entre el estilo de los todocaminos convencionales y un diseño más impresionante y afilado, con una imagen más cercana a los cupés deportivos contemporáneos.

Su éxito ayudó a transformar la percepción pública de Toyota en Europa, y añadió una potente dimensión emocional a la marca. La reacción de los clientes estuvo a la par, y más de la mitad de ellos aludían al estilo del vehículo como el motivo principal de la compra. El Toyota C-HR llegó a convertirse en el modelo con mejores resultados de Toyota en lo que a clientes captados se refiere.

Este año, tomando como punto de partida el éxito de este modelo, Toyota presentó la segunda generación de este revolucionario modelo, es por esto, que en los concesionarios de Toyota Breogán Motor podrás encontrar ofertas de liquidación en el Toyota C-HR original hasta fin de existencias.