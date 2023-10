Nueva Pescanova acaricia la paz social con un preacuerdo para ejecutar 82 despidos

La presentación de un nuevo convenio, en 2017, quebró una paz social de la que Pescanova había gozado prácticamente en toda su trayectoria. Entonces fueron convocadas y secundadas dos jornadas inéditas de huelga en la compañía en contra de unos planes “precarizadores” —denunciaban los sindicatos— con los que el grupo pretendía ajustar a la baja el capítulo de costes laborales. El acuerdo final permitió abortar en aquel momento un órdago de huelga indefinida, y a Nueva Pescanova mantener la ejecución de su plan estratégico Todos a una 2016-2020. La presentación de un ERE extintivo el pasado septiembre —bajo una propiedad y dirección diferentes— amagó con revivir aquel conflicto pasado, pero la consecución de un preacuerdo ha apagado el fuego.

La multinacional, líder en España en facturación y volumen de toneladas comercializadas, prescindirá de 82 personas en áreas administrativas de Chapela y Madrid adscritas a la filial Pescanova España SL. No han trascendido los detalles del acuerdo, que será expuesto hoy a las plantillas afectadas y sometido a votación. El pacto, por lo pronto, ha servido para suspender la jornada de huelga prevista para este viernes. La dirección del grupo vinculó el ERE a causas tanto organizativas como económicas, en un contexto además complejo.

Bajo el control casi exclusivo de Abanca —ostenta más del 97% del accionariado—, el pasado abril la entidad comunicó un acuerdo para negociar en exclusiva el traspaso al gigante canadiense Cooke Inc. Tras la realización preceptiva de la due diligence afloraron diferencias en la valoración respecto al cuaderno de venta elaborado por Deloitte y Boston Consulting Group. A día de hoy, esos contactos se mantienen en stand by, según aseguró el CEO de Cooke, Glenn Cooke, durante el foro Responsable Seafood Summit el 4 de octubre. El interés de esta multinacional, en manos de la familia fundadora y con base en New Brunswick, se mantiene. “No sabemos cómo terminará, pero desde luego que estamos abiertos”.