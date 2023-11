La inflación creció casi el triple que la renta de los gallegos tras la crisis del COVID

Además de la trágica lección de vulnerabilidad de la salud mundial frente a una pandemia, la crisis del COVID-19 demostró que, con otro tipo de políticas, alejadas del austericio que impregnó la supuesta curación del shock financiero de 2008, la recuperación económica puede llegar antes y ser más sólida. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) protegieron el puesto y buena parte de los ingresos de casi 200.000 trabajadores en 2020 solo en Galicia, donde otros 80.000 autónomos llegaron a cobrar la prestación por cese de actividad para compensar la caída en picado de sus negocios por el confinamiento y las restricciones de aforo. Sin ayudas públicas, hubiese sido imposible que la renta media de los gallegos soportase con cierta tranquilidad la embestida. Frente al recorte de casi el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) regional durante el primer año del coronavirus, los ingresos brutos por persona en la comunidad mermaron el 1%, hasta los 25.069 euros. La mejora de situación en 2021 permitió al bolsillo de los gallegos recuperar buena parte de la normalidad y los rendimientos declarados en el IRPF aumentaron el 2,6%, hasta una media de 25.713 euros, según los datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. La renta bruta antes de impuestos supera ya los niveles prepandemia y marca un máximo histórico, aunque su evolución se quedó muy, muy por debajo del fuerte repunte que ese mismo año sufrió la inflación. La vida se encareció un 6,7% en 2021, casi el triple.

En total, los 1,5 millones de titulares de las declaraciones del IRPF presentadas en Galicia en 2022 (con los ingresos del ejercicio anterior) sumaron una renta bruta de 35.433 millones de euros. La partida creció en 1.376 millones de euros, el 4%. Alrededor de la mitad se concentra en las siete urbes más pobladas de la autonomía.

La principal fuente de financiación son los rendimientos del trabajo, que aumentaron el 3,1%, hasta cerca de 28.900 millones de euros. Las rentas del capital mobiliario se elevaron el 0,9% (733 millones); las procedentes de bienes inmuebles se dispararon por encima del 7% por el bum de los alquileres y su encarecimiento sin tregua (1.263 millones de euros); las rentas de actividades económicas notaron claramente la recuperación: un alza del 23,4%, hasta los 2.274 millones. Por otras rentas se declararon 564,8 millones tras un ascenso del 39%.

El abono de cotizaciones sociales superó los 1.300 millones y la cuota resultante del IRPF alcanzó los 4.868 millones, dejando la renta disponible, limpia ya de impuestos, en 29.225 millones en Galicia. A una media por contribuyente de 21.208 euros.

La renta bruta por persona en todo el país saltó la barrera de los 29.000 euros. Aumentó el 4,4%, prácticamente el doble que en Galicia, donde la caída del año anterior fue también inferior al del conjunto del Estado (2%). Entre la renta media nacional y la gallega hay 3.300 euros de diferencia; más de 12.000 euros en la comparativa con Madrid; y es 7.800 euros inferior a la de Cataluña.

No hace falta salir de Galicia para encontrar distancias enormes en la renta. Oleiros repite como el concello con la mayor renta declarada por sus vecinos: 39.041 euros, 2,5 veces más que los 15.310 euros del municipio lugués de Cervantes, a la cola del ranking. Bergondo (37.915 euros), Nigrán (32.009), As Pontes (31.495), Santiago (31.006), Teo (30.367), As Somozas (30.116) y Baiona (29.087) completan los puestos de cabeza de los ayuntamientos más ricos.