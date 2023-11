El cine París acogió ayer una nueva edición de As charlas do Xerión. En esta ocasión, el invitado fue el presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, quien no solo habló del éxito empresarial en los últimos añosde la compañía que dirige, sino de su infancia y adolescencia y de los momentos que han moldeado su carácter y lo han llevado a convertirse en el líder que es hoy.