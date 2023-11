“Hay empresas que han amarrado parte de su flota al no tener tripulantes”

La mayoría del empleo pesquero español lo concentra Galicia, la comunidad que mejor debería prepararse contra la falta de relevo. ¿Somos la gran afectada?

Galicia es la comunidad más importante de toda España, con más o menos —en cifras generales— la mitad de todo. De la flota, de tripulantes... De todo lo que significa representar a la pesca. Por lo tanto, por supuesto sería la gran afectada por esta falta de relevo general. De hecho, ya lo estamos viendo.

Hablan de que “ni un solo barco debe permanecer amarrado por falta de tripulación”. ¿Se están dando casos aquí?

Ha habido barcos que se han tenido que amarrar; empresas a lo mejor con tres o cuatro barcos que han decidido amarrar algunos porque no tenían tripulantes suficientes para salir a pescar. Han tenido que agrupar a sus tripulantes en los otros barcos que sí faenaban para poder realizar su actividad.

¿Hay algún cálculo de cuánto puede perder la comunidad por la falta de relevo en el sector?

No lo tenemos. Pero en Galicia, la comunidad pesquera más importante de España y de toda la Unión Europea, obviamente el impacto —económico— sería mayor.

¿Qué razones detecta el sector como principales a la hora de justificar la “fuga” de la pesca, por ejemplo, a la Marina Mercante?

Nosotros hicimos una encuesta a las escuelas náutico-pesqueras para ver cuál era la situación, y ahí se vio que había mucha gente en las escuelas, en primer lugar, y que muchos de esos jóvenes que estaban en las escuelas no tenían intención de trabajar en el mundo de la pesca. Entre los motivos, por su puesto, se achacó la dureza. Los jóvenes consideran que hay poca remuneración, el tema de la conciliación, y además decían que no encontraban barcos para hacer las horas de práctica que necesitaban hacer. Esto contrasta con nuestra necesidad de tener tripulantes, ya que los armadores dicen que no encuentran alumnos para hacer esas prácticas. También con la remuneración, porque en general en la flota de altura y gran altura es buena, y con la conciliación. Daba la sensación de que muchos no sabían que ya tenemos todos los sistemas de comunicaciones por satélite a bordo. Si bien no es un contacto físico, como el que tienes en tierra, sí que al menos les permite comunicarse. Nos dimos cuenta de que había falta de comunicación entre las escuelas y el sector a raíz de eso, y por eso pusimos en marcha el plan estratégico del sector pesquero en el ámbito social.

¿Combatir esta situación con una mayor oferta formativa es suficiente o el sector debe seguir caminando hacia la mejora de sus condiciones? Mejores barcos…

Es vital la Formación Profesional Dual y para ello hay que apostar por la digitalización. En los barcos hay tripulantes que quieren seguir progresando. Necesitan seguir estudiando, haciendo exámenes, cursos... Es imprescindible que también lo puedan hacer online.