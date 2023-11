El presidente de la Asociación valenciana de empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha reivindicado que los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez "se sometan a una consulta ciudadana" en las palabras inaugurales del séptimo encuentro del movimiento #Quierocorredor que este año se celebra en Ifema. La casualidad ha querido que la investidura de Sánchez coincida con este acto, previsto desde hace seis meses, en Madrid.

"Nos sumamos a la opinión mostrada por la CEOE y el Instituto de Empresa familiar en este momento determinante para el futuro de España en le que la incertidumbre ha ido en aumento" por el pacto alcanzado entre el PSOE y unas formaciones políticas "que rechazan el modelo de nuestro país" ha asegurado en referencia a las formaciones que apoyan la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente de AVE ha señalado que rechazan "los acuerdos de investidura que atentan contra la igualdad de todos ante la ley y el respeto a la separación de poderes". Boluda ha defendido que "somos un país con altos niveles de desarrollo y unos ciudadanos que han estado a la altura de las circunstancias: hemos superado una dictadura, un proceso de transición a una democracia ejemplar y una pandemia".

Ataque a la separación de poderes

Por eso, ha añadido, "vemos con preocupación la dinámica de la investidura" y los "ataques a colectivos como los empresarios a los se menosprecia así como los ataques a la separación de poderes". Boluda ha defendido que "los empresarios somos transmisores de la cultura empresarial. Generamos el 84% del empleo, el 85,2 del PIB y el 82 de la inversión. Somos parte relevante de la generación de riqueza y con los impuestos sustentamos el estado del bienestar en el que se debe pensar en todos y no en unos pocos".

De ahí que Boluda haya reivindicado que ante "la deriva" que vive el país "no podemos ser meros observadores. No solo los políticos pueden opinar. No podemos quedar impasibles. Nos estaban llevando a un precipicio a través de pactos que pueden hipotecar nuestro futuro. Se nos lleva a división artificial e interesada de trabajadores contra empresarios y de los que hablan una lengua frente a otra, cuando quienes promueven la división acaban perdiendo".

"No podemos asistir impasibles"

El presidente de AVE ha reivindicado que los empresarios "no podemos asistir impasibles a acciones que pueden perjudicar a mayoría en beneficio de una minoría". De ahí que considere que "ver a gente protestando por los derechos colectivos no debería desacreditarse desde la política ni caer en saco roto". Al tiempo que ha criticado que "las propuestas" introducidas en la investidura "no se sometieron al escrutinio electoral".

Por ello, "como el movimiento Quiero Corredor es un ejemplo unidad de acción e intereses colectivos, aunque pueda parecer frívolo reivindicar infraestructuras cuando está en juego el futuro del país, vamos a seguir trabajando por nuestra empresa en un ejercicio de responsabilidad para mirar por el interés colectivo y no por el interés cortoplacista de unos pocos".