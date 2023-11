¿Cuál será la evolución del mercado de viviendas en Galicia? ¿Qué lugares de la comunidad tienen más futuro? ¿Cómo será el recorrido en las zonas de costa? ¿Cómo valoran los clientes la sostenibilidad de los inmuebles, el ahorro energético o los avances en la digitalización? ¿Cómo han afectado a los promotores la subida de los costes de los materiales? Estas y otras cuestiones las abordaron cuatro expertos del sector en la mesa de debate sobre Tendencias del mercado inmobiliario gallego: nuevos espacios de vida, organizada por LA OPINIÓN, Prensa Ibérica y Acciona. En el encuentro estuvieron presentes Samuel Matarranz, delegado para Galicia de la división inmobiliaria de Acciona; Jesús Molinero, delegado en Galicia de la Sociedad de Tasación; Juan Iglesias, arquitecto y socio de EAU Arquitectura, y Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco).

Los cuatro expertos se mostraron de acuerdo en que la liberalización de suelo por parte de los ayuntamientos y una visión largoplacista de todos los actores son las claves para que el sector inmobiliario avance en Galicia. Una comunidad, destacaron, que se encuentra en una posición privilegiada para acoger a compradores de viviendas del resto de España y del extranjero que buscan algo más que sol y playa. “Tiene que haber una visión largoplacista de todos: entidades públicas, promotores… Ya no solo es tener una casa disponible. Estamos en un mundo que cada vez va más hacia el cuidado del planeta, el ahorro energético, la sostenibilidad, la tecnología... Tanto en la renovación de las ya existente como en las nuevas hay que apostar por viviendas habitables, mucho más humanas, con una arquitectura llamativa y que mejoren el entorno. Y esa visión de largo plazo va a permitir que haya un mercado de más sano”, apuntó Samuel Matarranz.

El arquitecto Juan Iglesias compartió la misma opinión y reconoció que “el mercado cambió bastante en los últimos años, porque ahora la demanda es hacer una vivienda más humana, más integrada con el paisaje, más sostenible y que se pueda adaptar perfectamente a cualquier etapa de tu vida. Sí que notamos que el mercado también quiere casas que gasten menos energía, con más tecnología, más aislamiento acústico y que sea más sostenible”, explicó.

Otro elemento que consideraron clave fue la liberalización de suelo para poder construir nuevas viviendas. “Es muy importante que los planes generales de los municipios estén actualizados. Es fundamental para que se pueda tener más suelo. Eso permitirá construir más casas nuevas, porque el problema es que hay una escasez de vivienda. Hay mucha más demanda que oferta”, alertó Jesús Molinero.

Para Juan José Yáñez es fundamental “prever el futuro e ir desarrollando el suelo, aunque no sea del todo necesario en este momento, porque sino se van a producir tensiones de escasez de oferta de vivienda nueva porque no hay suelo directamente apto”. El secretario general de Aproinco también aseguró que, según el ministerio, los procesos de transformación de un suelo en España llevan de media ocho años, pero no es cierto. “En A Coruña tenemos el parque ofimático que llevamos 33 años y San Pedro del Visma ya estaba previsto en el plan del siglo pasado y nunca mejor dicho”, enumeró. “Si no lo prevés y la demanda te supera, al final lo que acaban es haciendo barbaridades”, corroboró Matarranz. “En Acciona nos fijamos, por supuesto, en la ciudad de A Coruña, pero ante la dificultad y escasez de suelo en el municipio, hemos visto muy interesante irnos a Oleiros. Es un ayuntamiento que funciona bien en cuanto a la planificación urbanística y a nivel de mercado tiene una gran aceptación porque ofrece unas condiciones de calidad de vida muy buenas”, confirmó.

Promotores, constructores y arquitectos se enfrentan a la subida de los costes de los materiales que se ha producido los últimos años. El delegado para Galicia de la división inmobiliaria de Acciona reconoció que, pese a estos incrementos, la vivienda nueva goza de buena salud. “La obra nueva está muy condicionada por los costes de construcción, que se han elevado por la guerra de Ucrania, la subida del petróleo, etcétera. Todo eso ha afectado mucho. Eso implica que la obra nueva, necesariamente, se ha tenido que encarecer. Pero hay tan poca oferta, que sigue habiendo una alta demanda de obra nueva, que se mantiene con mucha salud”, aseguró para añadir a continuación que “la situación financiera ha cambiado un poco, pero también es verdad que los españoles hemos crecido a nivel de ahorro. Lo que hemos detectado es que no van tan justos en temas de financiación, sino que muchos utilizan fondos propios”.

Como arquitecto, Juan Iglesias confirmó que el incremento de los costes de construcción le obliga a modificar muchos proyectos. “En nuestro caso, un proyecto, por ejemplo, de vivienda unifamiliar se han incrementado los costes un 60% con respecto a hace diez años. La multifamiliar no tanto, pero también. Tienes que reformar muchas veces el proyecto por estos aumentos”, aseguró.

Durante el debate, Juan José Yáñez explicó el problema de la subida de costes de una forma muy gráfica: “tú le vendes una vivienda a un cliente y le dices que se la vas a entregar dentro de 24 o 30 meses y por un importe, por ejemplo, de 300.000 euros, que luego no puedes subir, lógicamente, ni un euro. Pero si en ese tiempo hay otra guerra en Ucrania o hay otra guerra y te ha subido el hierro, el acero, el cemento, la madera o el material cerámico un 30% o 40% es una tragedia”. “A nosotros nos encantaría vender más barato. Nos encantaría, porque si conseguimos vender más barato, te lo quitan de las manos, pero no es posible”, resumió el secretario de los promotores coruñeses.

Samuel Matarranz tiene una explicación a la subida de precios de la vivienda nueva, pero no tanto para el incremento de la de segunda mano. “Cuando tú produces un producto, tienes unos costes asociados y te obligan optimizarlos para que tu producto tenga un precio de mercado. En el caso de la vivienda usada es una cosa extraña, porque los costes se encarecen para producir la obra nueva y, por tanto, se ven unos cambios en los precios, pero en la de segunda mano no hay esa necesidad de encarecer el producto. Se encarece por el mercado”, resumió. Por eso, continuó, “los mayores ajustes se producen en la vivienda de segunda mano. En la obra nueva no se pueden producir ajustes grandes. En la de segunda mano hay una tensión de precios que no debería haber”. De ahí que destacó las prestaciones que ofrece la vivienda nueva “porque comparada con la usada son productos sensiblemente distintos”. “La nueva de clase media o media-alta se está convirtiendo en un bien muy demandado”, afirmó.

Sobre los precios, Jesús Molinero apuntó que se ha reducido la capacidad de adquisición de una vivienda. “Esta reducción se debe, esencialmente, a la situación del marco financiero que tenemos actualmente. Y, sobre todo, relacionado con la financiación que ofrecen las entidades financieras. Esto también está produciendo que los precios, aunque sigan creciendo lo van a hacer de una forma más contenida”, vaticinó. “Los precios seguirán creciendo cada vez más moderadamente, se irá ajustando más el sector y contrayendo el número de operaciones”, resumió.

Al igual que el delegado para Galicia de la división inmobiliaria de Acciona, el secretario general de Aproinco también hizo un alegato de la vivienda nueva frente a la usada, sobre todo, porque muchas de estas últimas no cumplen las condiciones básicas de habitabilidad. “Cuando hablamos de segunda mano, normalmente no es de segunda mano. Es de tercera, cuarta o quinta mano. Es una vivienda que se heredó, luego se vendió dos veces... No se puede comparar con una nueva en cuanto a accesibilidad, espacios amplios, eficiencia energética, aislamiento acústico, luminosidad... Las tres cuartas partes de las viviendas que están vacías en Galicia no son aptas. Tienen 60 u 80 años, sin ascensor, muchas de ellas sin calefacción… Están ruinosas”, alertó.

“El producto unifamiliar, en general, en Galicia no reúne unas condiciones de espacio y de luminosidad que si las tiene una nueva. Y esas grandes condiciones es lo que nosotros trasladamos a nuestras construcciones en Oleiros. Además, es verdad que, en los entornos periurbanos, generalmente, la sensación de calidad de vida es mayor”, reiteró Samuel Matarranz. La división inmobiliaria de Acciona ha apostado por el mercado gallego con la comercialización de 111 viviendas en Oleiros. El proyecto Terra Oleiros I está compuesto por 19 viviendas unifamiliares adosadas con jardines privativos. Las zonas comunes cuentan con piscina y gimnasio comunitarios. Terra Oleiros II se compone de 20 viviendas unifamiliares adosadas con jardines privativos. Las zonas comunes poseen piscina y gimnasio comunitarios, así como con una sala multiusos con office y aseos. Xaz Natura Villas es una urbanización a pie del campo de golf. La promoción la forman 12 viviendas unifamiliares pareadas de tres o cuatro dormitorios más despacho en planta baja, con dos plazas de garaje, trastero y jardín privado con piscina. Y, por último, Xaz Natura Residencial es un conjunto de 60 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios distribuidas en 3 bloques a pie del campo de Golf Xaz. La promoción ha sido desarrollada siguiendo altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, cerca del mar y del bosque, en un entorno también privilegiado.

Los expertos presentes en el debate también coincidieron en que por sus especiales características Galicia tiene “una oportunidad de oro” para posicionarse como una de las principales comunidades para atraer a futuros compradores tanto españoles como extranjeros. “El turismo cambió muchísimo. Ahora lo que se busca es un turismo de calidad. Y es lo que tenemos en Galicia. No solo se busca ir a la playa, tienes las rías para navegar, tienes cultura, gastronomía, tienes monte y todo cercano”, explicó Juan Iglesias, arquitecto y socio de EAU Arquitectura. Como dato, Jesús Molinero, delegado en Galicia de la Sociedad de Tasación, apuntó que en 2007, en Galicia, solo el 1% de los compradores eran extranjeros y en 2022 ya es del 5%.

“Tenemos una oportunidad de oro en Galicia con la unión de un AVE rápido, unas conexiones rápidas con Madrid y sus alrededores y ahí hay un nicho de población muy grande que tiene un clima bastante extremo en verano que podría ser demandante de una segunda residencia si sabe que tiene una conexión con Galicia rápida”, avanzó Juan José Yáñez.

Samuel Matarranz esgrimió que el comprador de una segunda residencia es “largoplacista”. “Generalmente es una persona que ya ha testado el lugar alquilando varios años. Y una vez que se decide a comprar es porque está convencido de que es su lugar. Se ha enamorado de ese sitio”, reconoció. “¿Qué está pasando en zonas del sur de España y del Levante, sobre todo? Que en ese largo plazo te ves en el desierto dentro de 30 años. Eso ayuda mucho a zonas como Galicia”, esgrimió

Y, además, explicó, hay un cambio cultural. “Ya no es solo turismo de sol y playa. Es turismo de naturaleza, donde también valoras pasear por zonas boscosas, donde valoras la gastronomía, y un poco de tranquilidad. Y en Galicia lo tienes más que en otras partes”, aseguró Matarranz que, coincidió con Juan José Yáñez en que “el AVE va a ayudar mucho”. “Hay una oportunidad de oro. La oportunidad de estar pegado al mar es algo que ahora se valora mucho, porque antes se vivía de espaldas al mar, y ahora todo el mundo quiere el mar”, ratificó.

Para terminar, Juan Iglesias apostó por la industrialización del sector de la construcción, ante, entre otros aspectos, la falta de trabajadores. “Tenemos un problema muy grande: no hay gente especializada. No hay mano de obra”, alertó, para añadir a continuación que una de las soluciones sería “industrializar la construcción. Intentar que sea una construcción más rápida, en el tiempo y no depender tanto de la mano de obra”. Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco, también confirmó la carencia de mano de obra. “Se expulsó a tanta gente, a tantos trabajadores del sector de la construcción, que, primero, esos ya no vuelven, porque casi todos se han recolocado en la hostelería y en otras actividades, y segundo, no somos capaces de hacer el sector atractivo a los jóvenes”. Por último, para el delegado en Galicia de la división inmobiliaria de Acciona “la construcción va en ese camino de la industrialización del sector, y esos trabajos sí que son más atractivos para la gente joven”, finalizó.