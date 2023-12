Grupo Malasa centra su crecimiento en EEUU para seguir facturando más de 100 millones

Pocas empresas coruñesas poseen una plantilla que supera el millar de personas y factura más de 100 millones de euros al año. Que cumplan estas dos premisas, a todos se les viene a la mente nombres como Inditex, Gadisa, Finsa, Vegalsa, Hijos de Rivera o Calvo. No hay muchas más. ¿Y Grupo Malasa? La gran mayoría pensaría que no se encuentra dentro de este selecto grupo, pero sí lo está. Fundada en 1992 por los hermanos Javier y Antonio Pérez Patiño, ha evolucionado desde una pequeña carpintería, un almacén y una ferretería en la Costa da Tapia, que aún conserva, hasta convertirse en un gran grupo internacional con más de un millar de trabajadores, más de 100 millones anuales de facturación, una decena de empresas, seis fábricas y presencia en casi un centenar de países.

Aunque ya venden en él, su próximo objetivo es dar el gran salto a Estados Unidos. Para ello ha abierto una fábrica en Querétaro (México) que le sirva de puerta de entrada al mercado norteamericano. “Nuestro objetivo es centrarnos un poco más en México. Es donde vemos que podemos crecer más. Hemos escogido ese punto en Querétaro para poder acceder fácilmente a Estados Unidos porque tiene la vía directa”, explica Candela Pérez, directora de marketing del grupo. “En España no es que no busquemos crecer, seguimos cogiendo cada año más trabajo, pero de aquí a cinco años queremos centrarnos en México. Queremos que la nueva fábrica llegue a ser lo que es ahora las que tenemos en A Coruña”, apunta.

Grupo Malasa replica así el modelo de crecimiento que ha anunciado Inditex en los últimos dos años: el mercado norteamericano. No en vano, la compañía de Cambre, aunque su sede central está en Cerceda, creció bajo el ala de la multinacional textil: era, y lo sigue siendo, uno de sus principales proveedores. “En 2008, con la crisis, nos metimos más en el retail con Inditex. Son clientes desde el principio y fuimos creciendo a la par con ellos. Nos permitieron ser lo que somos a día de hoy”, afirma Candela Pérez. En los últimos años, la compañía ha diversificado su negocio para no depender tanto de la dueña de Zara.

En 2018, hubo cambios en su accionariado. Los dos socios fundadores vendieron una tercera parte de la empresa a un fondo de inversión “con el objetivo de profesionalizar la institución y abrirnos a nuevos mercados y líneas de negocio”. Así, compraron ese año el grupo constructor Noa, que ya tenía una sección de obra civil, con lo que cerraron el círculo: mobiliario y viviendas.

El año pasado, su facturación alcanzó los 135 millones, tras crecer un 35%, con respecto al año anterior ¿La explicación? “Nos hemos apoyado mucho en el sector hotelero y lo hemos centrado en Fene (la constructora) porque creemos que tiene muchas posibilidades de crecimiento tras la pandemia. Hemos trabajado de la mano de los que conocían cómo funcionaba todo y hemos explotado mucho esa área”, afirma la directora de marketing, que reconoce que el crecimiento también se debe a que “este año y el anterior, tanto el sector retail como el hotelero, todo lo que se había quedado parado en la pandemia, se ha ido sacando”.

Entre sus clientes, además de las marcas de Inditex, están cadenas de moda como Dolce&Gabana, Chanel, Levi’s, Adolfo Domínguez, Tous, Adidas o Desigual o grupos hoteleros como Meliá, Barceló o Hilton. Sus muebles también están presentes en los McDonalds, en las tiendas de Porcelanosa o en los establecimientos de El Corte Inglés. En total, desde 1992, ha ejecutado más de 45.000 proyectos en más de 90 países.

En la actualidad, cuenta con seis fábricas en Cerceda, Cambre, Fene y México, y una decena de empresas entre las que destacan Noa Madera Creativa en Fene (carpintería de madera y oficina técnica); NOA AD en Cerceda (construcción, reformas y rehabilitaciones); Comercial Malasa en Cambre (oficina técnica, almacén y carpintería); Fresno Metal en Cerceda (carpintería metálica y oficina técnica); Fresno Cristal en Cerceda (cristalería); Logística en Cerceda (servicios logísticos); Oficina Central en Cerceda (carpintería y solid Surface) y Malasa Mex Contract en Querétaro (carpintería de madera, metálica, cristalería, oficina técnica y logística). Sus instalaciones, tanto en Galicia como en México, superan los 80.000 metros cuadrados.

Aquella pequeña ferretería que nació hace tres décadas en la Costa da Tapia se ha convertido en un gran grupo internacional de diseño, fabricación e instalación de mobiliario, que también construye viviendas, realiza trabajos de ingeniería y rehabilitación y su última línea de negocio son casas prefabricadas de madera.

Candela Pérez | Directora de ‘marketing’ y ‘project manager’ de Grupo Malasa

“Nos gusta mantener el cariño por los muebles que tenían las pequeñas carpinterías”

Candela Pérez es la directora de marketing de Grupo Malasa. Pertenece a la segunda generación de la empresa y, pese al tamaño que ha conseguido la compañía en las últimas tres décadas, se siguen considerando una empresa familiar.

Diseño, fabricación e instalación de mobiliario; construcción; arquitectura; ingeniería, rehabilitación… Grupo Malasa toca muchos sectores. ¿Cómo se definen?

Nos seguimos considerando una empresa familiar, una carpintería de muebles. Lo que más nos define es una carpintería de mobiliario, pero grande. Aunque eso sí, nos gusta mantener ese cariño que tenían las pequeñas carpinterías, ese cariño por los muebles, ese cariño entre los empleados... No nos gusta decir que somos una gran empresa, porque está asociado a algo industrial, menos personalizado... Nos gusta hacer hincapié en que seguimos siendo la misma empresa familiar de hace 30 años.

Hablando de industrialización. En el sector de la construcción, en el que entraron en 2018, se empieza a discutir sobre la necesidad de la industrialización del sector para ahorrar costes, pero su empresa reconoce que sus muebles están hechos a medida y en exclusiva.

En cuanto a la producción, esa industrialización ayuda a que la elaboración sea más rápida, pero a nuestros clientes, en general, les gusta la personalización, que no haya nada igual a lo suyo. A nosotros también nos gusta que todas las mesas, que todas las sillas no sean iguales. Nos gusta que cada mueble tenga su alma, aunque solo varíe la medida o una pata. Industrializar nuestra producción no entra dentro de nuestros planes.

En los 30 años de vida de Grupo Malasa, han ejecutado más de 45.000 proyectos. ¿Tres o cuatro de los últimos que hayan sido especiales?

Por ejemplo, el hotel Six Senses de Ibiza, que entregamos hace dos años. Empezamos con habitaciones y quedaron muy contentos con nuestra calidad y nuestra forma de trabajar y fuimos cogiendo zonas comunes, luego villas, y es un proyecto muy grande, muy importante. Es un hotel de lujo y ver nuestro mobiliario en ese tipo de lugares es un orgullo. También hemos hecho un casino en Andorra, que, la verdad, ha quedado muy bien. También destacaría un edificio en la calle San Juan de A Coruña que llevamos a cabo con nuestra constructora. Hicimos el mobiliario, la carpintería y la rehabilitación del edificio.

Y tras 24 años de trayectoria deciden entrar en el sector de la construcción.

Sí que es cierto que donde más sabemos es en mobiliario porque lo llevamos haciendo toda la vida, pero con la constructora cerramos el ciclo. Ahora le estamos dando una vuelta a la empresa. Le hemos dado un cambio de imagen tanto hacia afuera de comunicación como dentro. Queremos ofrecer los mismos servicios y calidades que tenemos en el mobiliario y creemos que quizá empezamos un poco a lo grande y tenemos que ir creciendo poco a poco. Por eso, este año nuestra línea de negocio en la construcción ha estado más centrada en retail.