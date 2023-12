Telefónica y sindicatos arrancaron ayer la negociación de los despidos colectivos que la compañía pretende ejecutar en España y avanzan en la negociación de un nuevo convenio colectivo. De momento, las posiciones entre empresa y trabajadores están muy alejadas y los sindicatos muestran su rechazo frontal a las primeras propuestas de la operadora.

La dirección de la compañía ha trasladado a los representantes sindicales su intención de activar tres expedientes de regulación de empleo (ERE) en sus grandes filiales en el mercado español recortar plantilla. El grupo calcula que el excedente actual se sitúa en 5.124 puestos de trabajo entre las tres compañías (4.085 en Telefónica de España, 958 en Telefónica Móvil y 81 en Telefónica Soluciones), según confirman fuentes sindicales. Se trata del 31% de toda la plantilla.

Desde los sindicatos se apunta que no todo el excedente funcional detectado por la dirección del grupo tiene por qué resolverse mediante bajas, sino que también pueden articularse otras medidas como la recualificación o cambio de actividad de empleados. La cifra concreta de bajas estimadas aún no ha sido facilitada por la compañía. Los planes de Telefónica pasan por aplicar las salidas y otras medidas en tres años, a lo largo de toda la vigencia del nuevo plan estratégico del grupo hasta 2026. Los procesos de despidos colectivos está previsto que se aplique a trabajadores mayores de 55 años (empleados nacidos en 1968 o en años anteriores) y que tengan una antigüedad mínima en la compañía de 15 años. Las salidas afectarán a todos los centros de trabajo y a todas las comunidades autónomas, según ha hecho público UGT, el sindicato mayoritario con representación en la compañía. De momento, la compañía no ha facilitado detalles sobre las condiciones que ofrecerá para facilitar las salidas.

En Galicia podría afectar a 339 trabajadores, según los datos de “excedente funcional” trasladados por la compañía. Más de la mitad de los puestos identificados en los ERE se concentran en tres comunidades autónomas que suman el 59,48% del total: Madrid con 1.580 empleados afectados (el 30,84%); Cataluña, con 777 (el 15,16% ) y Andalucía, con 691 (el 13,49%). La cuarta región con mayor afectación sería la Comunidad Valenciana, donde el volumen sobrante de plantilla se sitúa, entre las tres filiales, en 343 empleados (6,69%) y en quinta posición aparece la comunidad gallega, con esos 339 empleados, que suponen el 6,62% del total.

Telefónica y los representantes de los trabajadores las tres mesas de negociación simultáneas para pactar las condiciones de los ERE, uno para cada uno de las grandes filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móvil y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones). Compañía y sindicatos tienen abierta ya una cuarta mesa en la que se negociará el III convenio colectivo de estas mismas compañías, dado que el actual convenio ya está prorrogado y su vigencia expira el 31 de diciembre. En la mesa de negociación del III convenio colectivo la compañía ha planteado dos cambios sustanciales en relación al marco laboral actualmente vigente. Por un lado, la dirección de Telefónica propone tener potestad la movilidad forzosa de trabajadores entre provincias o entre islas del mismo archipiélago (hasta ahora sólo pueden ser voluntarios estos cambios geográficos del puesto de trabajo), y también retirar las dietas por desplazamiento cuando el cambio de lugar de trabajo no implica cambio de residencia, según desvelan fuentes sindicales.

La compañía pretende reformar el actual sistema de progresión salarial y profesional para que deje de estar tan vinculada a la antigüedad, para pasar a depender de la productividad del trabajador y quede reservada a empleados con un “desempeño excepcional”. Asimismo, la empresa propone reducir las subidas por bienios al 2% (actualmente es del 2,5%) y limitar esas subidas bienales a un máximo de 24 años de antigüedad en la compañía (no hay un tope temporal en el convenio vigente).