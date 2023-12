“Mujeres y hombres tenemos una forma diferente de gestionar una empresa: ni mejor ni peor”

Maite Valiño es ingeniera, emprendedora y business ángel. Preside el grupo coruñés Atlante y es precursora en Galicia de la asociación internacional Women Presidents Organization (WPO).

¿Qué es WPO?

Es una asociación internacional sin ánimo de lucro de mujeres empresarias, que lleva 25 años funcionando. Para entrar en ella tienes que ser propietaria de la empresa y facturar más de un millón de euros si te dedicas a servicios, y dos, a temas de producción.

¿Cómo funciona?

Está basada en una metodología de trabajo que se denomina entre pares, que son mujeres que están en la misma situación que tú. Con esa metodología, lo que compartes es la situación que estás viviendo en la empresa, con el objetivo de resolver todas las problemáticas. Nos reunimos una vez al mes. Tenemos tres minutos para contar cada una nuestro caso. Y cuando ya hemos acabado todas, decidimos abordar cuáles son las áreas más urgentes de mejora desde el punto de vista profesional. A partir de ahí se hacen preguntas, se indaga y se expone todo el caso. Es como un consejo asesor informal. En todos los problemas que salen te ves reflejada. Son problemas que también tienes en tu empresa

¿Cuándo empieza en la asociación?

Yo empecé con la empresa en el 2015. Y ya en 2018 comencé a buscar ayudas externas porque me veía coja. Veía que tenía un crecimiento muy elevado, que tenía unas necesidades dentro de la empresa, que yo tenía también ciertos cambios, y que necesitaba respuestas. Porque, al final, te ves muy sola. No tienes con quién compartir tus problemas laborales, porque no encuentras gente que esté en tu misma situación. Hay un salto entre lo que es la formación teórica y lo que es luego la empresa en sí. Nadie te cuenta cómo es. En España, no había nada que me pudiese ayudar. Y encontré la asociación por LinkedIn. Y me encantó, porque dio respuesta a lo que necesitaba.

Es una asociación solo de mujeres. ¿El liderazgo de los hombres es diferente?

Al venir de la ingeniería, yo siempre he estado en un mundo en el que predominan los hombres. La forma que tenemos de hacer la gestión es diferente. Ni mejor ni peor, es diferente. Si lo comentaba con un hombre, no me entendía de la misma manera, y por eso busqué una asociación de mujeres empresarias, porque creía que me iba a sentir más entendida. Los problemas que trata la WPO son los problemas que tenemos en una empresa, con lo cual no distingue de sexos. ¿Qué pasa? Que las mujeres tenemos ciertas cosas que llevamos a nivel cultural, a nivel educacional, que el hombre no tiene. Es una metodología que está muy pensada para la mujer.

Y ya está presente en Galicia.

Después del COVID empezamos a montarla y el grupo lleva funcionando más o menos un año. Somos ocho mujeres. ¿Pocas? En Galicia no hay muchas empresas lideradas por mujeres que facturen más de un millón de euros en servicios. Sí que nos cuesta encontrar esas mujeres. En Galicia, el perfil suele ser bajo, pero tampoco hay un mercado tan grande.

El otro día, un amigo publicó en LinkedIn que “el emprendimiento no siempre es por dinero, de hecho, casi nunca lo es, es por libertad e independencia y por hacer las cosas a nuestra manera”.

Yo no trabajo por dinero, ni emprendo por dinero. En mi caso, me tiene que motivar el proyecto, me tiene que gustar, tiene que ser, a veces, algo que desconozco, y que me va a hacer crecer, pero no vinculado al dinero. Y también son las personas. Puede ser un gran proyecto que si con la persona que lo lleva no encajas, no tienes ese feeling, no compartes el camino con ella.

¿Todo el mundo puede ser emprendedor?

Al final me gusta pensar que todo el mundo puede porque yo no era la persona idónea para hacerlo. Tienes que hacer muchos cambios y tienes que aprender mucho y hay un esfuerzo importante detrás. Es duro.

Es business ángel. Invierte en empresas con potencial de crecimiento y dirigidas por mujeres emprendedoras.

Empecé como business angel antes de pertenecer a una asociación de business angels de mujeres que invierten en proyectos de STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) de mujeres. Ahora, invierto ahí. Llevo en esa asociación dos años. Antes invertía en otro tipo de proyectos empresariales en los cuales como norma general estaban dirigidos por hombres. En los proyectos que invierto ahora suelen ser de menos de una valoración de 4-5 millones. Me encanta aportar en ese punto donde las empresas están escalando y están muy perdidas, ya que me siento muy reflejada en todo lo que viví.