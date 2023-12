Los proyectos verdes de As Pontes y Meirama tienen garantizado el suministro eléctrico

El Gobierno ha lanzado una ampliación urgente de las redes eléctricas del país para evitar la saturación en las zonas en las que se van a instalar grandes proyectos industriales, singularmente megaproyectos renovables como los que se prevén en la provincia de A Coruña; las gigafactorías de baterías de coches eléctricos o centros de datos digitales.

La revisión del plan actual de redes eléctricas propuesta por el Ejecutivo contempla 64 nuevas actuaciones por toda España que elevarán el coste total de la planificación hasta los 7.285 millones de euros hasta 2026. Las nuevas obras implican inversiones millonarias y otras modificaciones del plan suponen abaratar los costes hasta ahora contemplados, pero al final el sobrecoste neto de la actualización propuesta es de 321 millones euros. Casi un tercio de esta cantidad vendrá a Galicia.

Entre los refuerzos de la red contemplados en la propuesta del Gobierno para la comunidad gallega, figuran actuaciones vinculadas a los grandes proyectos renovables que se van poner en marcha en la provincia de A Coruña en los entornos de las antiguas centrales de carbón de As Pontes o Meirama. La modificación puntual de la Planificación de electricidad con horizonte 2026 eleva a 105 millones la inversión en Galicia para proyectos como la nueva central de bombeo de As Pontes; la subestación de Naraio, en Ferrol;la ampliación de la subestación de Meirama o la subestación eléctrica de muy alta tensión para Vigo. Esta última es la que mayor partida se lleva de todas las de España con una inversión de 72 millones.

El resto de la cifra gallega (105 millones) irán a Ferrolterra para construir dos subestaciones eléctricas. La primera tendrá una inversión de 13 millones y se levantará en As Pontes. “En la zona de As Pontes ha surgido la necesidad de conexión de un nuevo bombeo y de nuevos consumidores desde la red de transporte eléctrica. En concreto, se requiere la conexión para una demanda y una central generación reversible de bombeo en 2026”, explican desde Transición Ecológica.

En esta zona, la única subestación que cubre las necesidades de conexión desde la red de transporte es la subestación 400kV de As Pontes. Sin embargo, no es ampliable y además no dispone de capacidad de evacuación de generación. “Por esta razón —expone el ministerio—, se propone una nueva subestación, SE 400kV Maciñeira, como entrada-salida de la línea Boimente-Mesón do Vento 400kV para la conexión de las nuevas demandas y la nueva central de bombeo que se proyecta en la zona de As Pontes”.

La segunda subestación en la zona estará en Naraío, en San Sadurniño. Tendrá un coste de 20,3 millones y su puesta en marcha se debe a que “las necesidades asociadas a la transición energética y la electrificación y la digitalización de la economía están dando pie a la aparición de nuevos proyectos industriales de gran envergadura, de carácter estratégico, con gran capacidad de propulsar el crecimiento económico y el empleo”. Estos proyectos son, por ejemplo, la planta de hidrógeno verde de Reganosa, la fábrica de neumáticos de Sentury o la planta de Ence en As Pontes.

Además de la construcción de las tres subestaciones, el Gobierno también ampliará la que hay en Meirama para cubrir, por ejemplo, la demanda de la central de hidrógeno verde que Repsol, Naturgy y Reganosa prevén levantar en la zona. Esta actuación no supondrá ningún coste.

La revisión de la planificación llega con retraso, y de hecho estaba prevista para la primera mitad de este año. El parón político provocado por las elecciones del 23J y el largo proceso hasta la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez frenó durante meses la activación del proceso necesario para incluir nuevas obras y ampliar las redes con carácter de urgencia. Desde el sector eléctrico se alerta desde hace tiempo que las actuales redes eléctricas y puntos de conexión no son suficientes para atender la avalancha de nuevas plantas renovables y avisa de que puede provocar ralentización de las inversiones y del despliegue de instalaciones de energías verdes.

Por su parte, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, trasladó ayer a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que Galicia presentará alegaciones a la ampliación de fondos para la red eléctrica y que pedirá aclaraciones al tener “serias dudas” de que con el nuevo planteamiento esté garantizada la capacidad para proyectos gallegos.