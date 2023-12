Las renovables hacen historia en Galicia con el 90% de la electricidad en noviembre

La producción eléctrica en Galicia ascendió a 2.874 gigavatios hora (GWh) en noviembre, un 15% más que en el mismo mes de 2022, según los datos que acaba de actualizar Red Eléctrica, el operador del sistema y de la red de transporte en España. La hidráulica aportó el 51,8%. Su generación rozó los 1.500 GWh, un 155% por encima de los niveles de hace un año. La eólica fue la segunda fuente de mayor peso: 35,6%. De los parques de aerogeneradores salieron 1.024 GWh tras un recorte del 9,5%, motivado, en parte, por las restricciones técnicas que desde hace tiempo el sistema tiene que activar —obligando, incluso, al apagado de parques en momentos determinados— para compensar el exceso de producción renovable y la merma del consumo en hogares y empresas.

De hecho, la revisión que acaba de sacar Transición Ecológica al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 para blindar proyectos fundamentales para la integración de las tecnologías sin emisiones y acelerar la descarbonización de la economía que no estaban en la actual hoja de ruta de refuerzos en el sistema eléctrico señala el importante problema que se vive “especialmente en la zona noroeste” por las congestiones. “A título de ejemplo, el control de tensión en la zona gallega ha supuesto más de 100 millones de euros en los primeros cinco meses del 2023”, señala Red Eléctrica.

Agua y viento, junto con la inyección de otras fuentes limpias, sobre todo biomasa (28,3 GWh), residuos (12,2 GWh) y solar (0,8 GWh), elevaron la producción renovable hasta los 2.555 GWh, más que de sobra para cubrir el consumo de Galicia en todo el mes. En noviembre de 2022 la demanda interna rondó los 1.087 GWh y en el mismo mes de 2021 los 1.500.

Los ciclos combinados echaron el freno. Hace un año metieron al sistema cerca de 500 GWh, el 20% de la producción. Este noviembre no llegaron ni a 230 GWh, un 53% menos y el 8% del mix. Lo mismo sucedió con la cogeneración: 72,7 GWh, lo que supone un descenso del 44%. El carbón evidencia su retirada. No solo no produjo electricidad, es que la planta térmica de Endesa en As Pontes consumió 1,7 GWh.

A falta de lo que suceda a lo largo del actual mes de diciembre, la eólica aguanta en cabeza como líder de la producción eléctrica en Galicia con el 39%. Le sigue la hidráulica, que después de la atonía de 2022 por el largo periodo de sequía, ronda el 33%. Los ciclos alimentados por gas se quedan en el 16,8%; la cogeneración roza el 5%; el 3% el carbón; y el 1,6% la biomasa. La comunidad demuestra su enorme potencial verde. Las renovables acaparan el 74% de la generación en lo que va de año.