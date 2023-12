Los nuevos subsidios del paro suben de 480 a 570 euros los seis primeros meses

El Gobierno alcanzó un acuerdo internamente para aprobar ayer la reforma de los subsidios por desempleo en Consejo de Ministros. Son una prestación no contributiva a la que tienen derecho parte de los desempleados que han agotado previamente sus cotizaciones y que perciben actualmente unas 900.000 personas en España, alrededor de 40.000 en Galicia. Durante las últimas semanas fue objeto de choque en público y en privado de las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz que finalmente han resuelto este martes tras una maratoniana negociación. “Este Gobierno no hace más que ensanchar derechos laborales. Somos el Gobierno de las políticas útiles”, declaró Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las principales novedades del acuerdo consisten en un aumento de los importes del subsidio. Actualmente el pago es de 480 euros mensuales y ahora pasa a un sistema progresivo de 570 euros, que irá disminuyendo con el tiempo hasta volver a los 480 euros. También se amplía la cobertura, hasta permitir el acceso a unas 400.000 nuevos potenciales beneficiarios, principalmente temporeros del campo y menores de 45 años. Y si el parado encuentra trabajo, podrá compatibilizar el cobro del subsidio con su sueldo durante un máximo de seis meses. La norma también incluye mayores mecanismos de control para minimizar el fraude, según apretó Economía. Ahora habrán controles trimestral sobre si el beneficiario sigue cumpliendo los requisitos, con la obligación añadida de presentar declaración de la renta anual, igual que se hace con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Reformar el abanico de subsidios para simplificarlos y hacerlos más accesibles es una asignatura pendiente desde hace más de una década. El Gobierno de coalición no supo desencallar durante la pasada legislatura y ahora la Unión Europea reclama su aprobación para abonar el cuarto desembolso de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros. Sobre esta cuestión, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, confirmó que el Ejecutivo enviará la petición a la Comisión Europea este miércoles, una vez terminados los hitos vinculados al pago.

Ese enésimo choque entre las vicepresidentas ha sido solventado en el Consejo de Ministros de este martes. El texto no ha sido negociado con patronal ni sindicatos. La reforma modificará tres aspectos fundamentales del actual sistema: la cobertura, la cuantía y su duración y su compatibilidad con el empleo.

¿Quién puede acceder?

La reforma del subsidio pasa por abrir el acceso a unas 400.000 personas. Hasta 250.000 actuales peones agrícolas ganarían acceso al extenderse el subsidio agrario a aquellas personas que trabajan en autonomías que no son Andalucía y Extremadura. Y es que hasta ahora solo los peones de dichas comunidades tenían acceso a esta paga. Y los 150.000 restantes serían menores de 45 años, que antes no podían cobrar, por edad, estas ayudas y ahora Trabajo quiere cubrirles también siempre que no tengan cargas familiares.

¿Cuánto y cuándo se cobra?

Durante los seis primeros meses el perceptor ingresará el equivalente al 95% del IPREM, actualmente 570 euros; entre los seis meses y el año, un 90% del IPREM, actualmente 540 euros; y a partir del año cobrará el 80% del IPREM, como ahora y que está en 480 euros. Para las personas mayores de 52 años no habrá escalones, estas cobrarán desde el primer día 480 euros.

¿Compatible con el empleo?

Donde menos diferencias hay entre los departamentos es respecto a la voluntad de facilitar la reincorporación de los beneficiarios del subsidio a un empleo. Y en este punto Trabajo ha compensado la rebaja en cuanto a importe a cambio de mayor tiempo de compatibilidad. Inicialmente Yolanda Díaz planteó compaginar los ingresos del subsidio y un primer sueldo al 100% durante los primeros 45 días de contrato laboral. Finalmente será compatible durante seis meses, pero no con el 100% del subsidio. La cuantía de la ayuda será decreciente a medida que avance el tiempo.

Hasta 28 días seguidos por lactancia

El Gobierno aprobó ayer una reforma del permiso de lactancia, que permitirá a los trabajadores con hijos recién nacidos ausentarse de manera remunerada hasta 28 días consecutivos. O en dos fracciones de 14 días o según “todas las posibilidades de disfrute”, según detalló el Ministerio de Trabajo. El Ejecutivo universaliza así una práctica extendida actualmente en los convenios colectivos y que busca mejorar la conciliación de aquellos trabajadores no cubiertos por la negociación colectiva. El permiso de lactancia o técnicamente denominado “permiso para el cuidado del hijo lactante” es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores. En 2019, el Ejecutivo amplió su disfrute explícitamente tanto a hombres como a mujeres, tras algunas sentencias favorables en dicha línea. Y consiste en que los trabajadores pueden ausentarse —sin merma de salario— una hora de su puesto cada día para atender a su hijo recién nacido. Ya sea por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Los empleados pueden invocar este derecho hasta que la criatura cumpla nueve meses. O si lo solicitan ambos progenitores que trabajan en la misma empresa, hasta los 12 meses del infante. Su ejercicio se suele invocar después de ejercer el permiso por nacimiento de hijo, que dura un máximo de 16 semanas.