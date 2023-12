El Gobierno aprobará hoy, en el último Consejo de Ministros del año, la prórroga parcial del escudo social que decidió mantener para paliar los efectos de la guerra en Ucrania sobre la economía de las familias y las empresas. Los equipos negociadores de PSOE y Sumar seguían anoche inmersos en conversaciones sobre qué medidas prorrogar, entre ellas la rebaja del IVA de la electricidad y, en general, la menor fiscalidad sobre la energía con la que el Ejecutivo ha pretendido mitigar la crisis de inflación que exacerbó la invasión rusa de Ucrania. Fuentes del equipo de Yolanda Díaz apuntaron ayer que había discrepancias con sus socios en algunos asuntos y exigieron mayor ambición a los socialistas. Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya lleva días apuntando a la necesidad de ir reduciendo los incentivos, aferrándose a las recomendaciones de la Unión Europea (UE).

Será el propio Pedro Sánchez, en la tradicional rueda de prensa que ofrecen los presidentes al final de cada año, quien dé hoy cuenta de las medidas para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania que, finalmente, caducarán el 31 de diciembre o de las que se prorrogarán durante 2024. Por el momento, la vista está puesta en la negociación en torno a las rebajas en el impuesto especial sobre la electricidad o en los recortes del IVA que se aplica en los recibos de la luz y del gas, pues estas son las medidas fiscales con mayor coste presupuestario.

La recuperación plena de la fiscalidad original sobre la energía que existía antes de la crisis de inflación permitiría una recaudación adicional al Gobierno de hasta 4.500 millones (para un año completo), según se desprende de las estimaciones incorporadas por el propio Ministerio de Hacienda en el reciente Plan de Reequilibrio de los Presupuestos del Estado, informa Sara Ledo. O, dicho al revés: prorrogar a todo 2024 las actuales rebajas sobre la energía restaría 4.500 millones de euros a las arcas públicas en un ejercicio en el que estará de vuelta la disciplina presupuestaria de la UE.

Fiscalidad energía

Entre un extremo y otro, se da por seguro que el Gobierno optará por una recuperación gradual de la fiscalid ad de la energía, de forma escalonada en el tiempo, que permita evitar el choque de inflación que supondría un aumento súbito de los precios de la energía por la subida de impuestos, al tiempo que se van eliminando los estímulos fiscales.

Lo que sí se prorrogará a 2024, como ya anunció Sánchez, es el transporte gratis para menores y parados y la prórroga de la rebaja del IVA de alimentos hasta el mes de junio. Fuentes de Sumar explicaron ayer que “el grueso de las medidas vigentes serán previsiblemente prorrogadas”. En este sentido, apuntaron a las ayudas públicas en el ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos y la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico. Se da pues por segura la prórroga de la medida que prohibe a las empresas que hayan recibido ayudas hacer despidos procedentes de trabajadores alegando causas económicas vinculadas a los efectos económicos de la guerra en Ucrania, informa Gabriel Ubieto.

Otra de las medidas que se anunciará es la suspensión de los desahucios de personas vulnerables hasta 2025 tal y como han acordado el Gobierno y EH Bildu, fruto de su negociación con el PSOE para investir a Sánchez. La formación aberzale celebró esta medida que, junto al tope del 3% para las subidas a los alquileres implantado mediante la ley de vivienda, consideran “imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias”, o el acuerdo para la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.

La duda está en si este paquete social, el octavo desde que estalló la pandemia, incluirá la prórroga del IVA de la electricidad. Sumar está presionando en las negociaciones dentro del Gobierno para mantenerlo. Sin embargo, la parte socialista se ha mostrado más favorable a ir eliminando ayudas.

Además, el entorno de Díaz apuntó a otros dos temas de conflicto. Por un lado, Sumar reclama que la gratuidad del transporte público sea para toda la población y no solo para los jóvenes y parados, como prometió Sánchez en su investidura. También denuncian tener encontronazos con el PSOE a costa de los impuestos a la banca y a las energéticas, pese a que en ninguna ocasión han formado parte del escudo social y se tramitaron hace un año de manera independiente.

La subida del salario mínimo queda aplazada hasta enero

Tres millones de trabajadores en España —y los empleadores que les pagan la nómina— deberán esperar unas semanas más para conocer cuánto subirá su sueldo a partir del año que viene: el salario mínimo interprofesional (SMI). La falta de acuerdo en el seno del diálogo social, con una patronal que considera excesiva la propuesta del Ministerio de Trabajo de revalorizar esta referencia un 4% y unos sindicatos que la tildan de insuficiente, obliga al Gobierno a aplazar a enero su decisión final. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que el Consejo de Ministros de hoy no evaluará decreto alguno en relación al SMI. Y a partir del 1 de enero seguirá, transitoriamente, en los 1.080 euros brutos (en 14 pagas). Las diferencias dentro del Ejecutivo también complican consensuar una revalorización que no cuenta previamente con el beneplácito de los agentes sociales. Entre las medidas que no se prorrogarán cuando expire este 31 de diciembre el escudo social destaca la subvención al combustible para los transportistas, la ganadería y la agricultura, según confirman fuentes de la Moncloa. Una ayuda que ya se fue recortando progresivamente y que ahora estaba establecida en cinco céntimos por litro de carburante.