La venta ‘online’ de segunda mano se duplica en Galicia para sacar un extra y por su fácil uso

Cada vez, más gallegos apuestan por vender en internet artículos que ya no utilizan. Aplicaciones como Wallapop, Vinted o Milanuncios, y la más reciente, Zara Pre-Owned, han democratizado el comercio electrónico a nivel de usuario. Su fácil uso —hacer unas cuantas fotos del producto, poner una descripción y subirlas a la aplicación, todo ello en un par de clics y desde el móvil— y la posibilidad de conseguir un extra de dinero han provocado que la ventas online de segunda mano entre particulares se haya duplicado en Galicia desde 2019.

Encuentras al fondo del trastero unos pantalones o unos zapatos que ya ni te acordabas que los tenías; un deshumificador que ya no utilizas porque no hay humedades en casa o unos juguetes de la niña que ya ha dejado de ser niña y hace tiempo que nos lo usa. Antes, lo normal era que terminasen su vida en el contenedor de basura o en un punto limpio. Ahora ya no. Una parte importante acaba en internet, en páginas y aplicaciones de compraventa de objetos. Además de su fácil uso para subir los productos a las apps o las webs, el sistema de envío está también muy bien optimizado para que la pérdida de tiempo sea la menor posible. Lo mismo sucede al recibir el pago por los productos que los usuarios han puesto en el mercado online de segunda mano. Todo es muy cómodo.

Este incremento de la venta por internet de artículos ya usados están respaldados por los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso de productos TIC por las personas de 16 a 74 años, que reflejan que este año un 18,8% de los habitantes de Galicia —unas 377.000 personas— han utilizado páginas web o plataformas como Wallapop, Vinted o Milanuncios como canal para vender sus artículos usados, productos que van desde ropa, a la artesanía pasando por cualquier mobiliario o enser que ya no usan.

Avance respecto a 2019

Este volumen de vendedores online en Galicia, pese a ser tres décimas inferior a la media nacional (19,1%) y estar bastante alejado de los números que se manejan en las provincias líderes como Madrid (24,7%) o País Vasco (21,1%), supone dar un salto considerable si se compara con las cifras s que se manejaban antes de la pandemia, cuando esta modalidad de comercio apenas era utilizada por 188.000 gallegos. Un avance destacado que se fundamenta en factores que van desde el económico hasta la sostenibilidad, pasando por la facilidad de uso de estas aplicaciones. Galicia es la segunda comunidad que más ha incrementado el número de personas que usan internet para vender bienes o servicios de segunda mano hasta doblar la cifra en cuatro años: del 9,4% de 2019 al 18,8% de este año. La que más ha crecido es Extremadura que ha pasado del 8,9% al 19,1%. Pese a este aumento, Galicia es la novena autonomía con el porcentaje más alto.

Pero el auge y consolidación de las ventas de productos usados vía online entre particulares también tiene su parte negativa. La más importante, el aumento de las estafas. Lo confirman fuentes de las asociaciones de consumidores, que destacan que este tipo de consultas —cuyo marco legal es diferente a la hora de actuar al ser transacciones entre particulares— “cada vez se dan más”, especialmente cuando el clima económico en los hogares resulta más adverso. “Cuando hay menos recursos económicos es cuando la gente intenta ahorrar más y cae más en este tipo de compras que pueden ser estafas”, remarcan.

Entre los artículos que se han disparado las quejas están los coches, un nicho con más estafas porque “son compras de considerable importe” donde el ahorro —en un momento de subida de precios y falta a veces de stocks— que se ofrece en estas ofertas falsas es más elevado y, además, en los que es más difícil reclamar “porque hay que acreditar la avería”.

Claves

Galicia, la segunda que más aumenta

Galicia es la segunda comunidad que más ha incrementado el número de personas que usan internet para vender bienes o servicios

El doble que antes de la pandemia

Antes de la pandemia, esta modalidad de comercio online entre particulares era utilizada por 188.000 gallegos. Ahora son más de 377.000

El 19% vende artículos por internet

Una de cada cinco personas en Galicia usa apps como Wallapop, Vinted o Milanuncios para vender productos de segunda mano