Trabajo cede a patronal y sindicatos el análisis de cómo reducir la jornada laboral en cada sector

El Ministerio de Trabajo arrancó con patronal y sindicatos las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima en España a las 38,5 horas a la semana, desde las actuales 40. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tuvo con los agentes sociales una primera toma de contacto que ha servido para intercambiar pareceres y poco más, sin conclusiones preliminares todavía y muy lejos de un potencial acuerdo, más allá de establecer una metodología multilateral de conversaciones.

Por un lado, Trabajo se sentará cada cierto tiempo a negociar con patronal y sindicatos. Una primera carpeta que abordarán será el encarecimiento de las multas por incumplir la actual obligación por parte de las compañías de registrar la jornada de sus empleados. “Nuestro objetivo es que el registro de jornada sea un instrumento eficaz”, ya que actualmente las sanciones “no son suficientemente disuasorias”, afirmó Pérez Rey. Y, en paralelo a esas negociaciones, los agentes sociales se irán reuniendo de manera bilateral para aterrizar y concretar sector a sector cómo y qué margen hay para reducir la jornada. Remitiendo posteriormente las conclusiones a la mesa tripartita.

“Nos hemos dado un margen para acercar posturas [entre sindicatos y patronal]. Hablaremos de descansos, permisos retribuidos, del tiempo de trabajo en general... Queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, las conversaciones bipartitas no van a ser sine die”, declaró la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.

Los empresarios han llegado molestos al encuentro ya que consideran que esta es una mesa de diálogo viciada de inicio, puesto que Trabajo ya ha dejado claro que la jornada laboral se reducirá este mismo año con o sin acuerdo. El margen versa más en el cómo y es en esos detalles donde se centrará la negociación que comienza ahora. “La reducción del tiempo de trabajo no es algo que esté en cuestión. Vamos a negociar el cómo”, sintetizó el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján. La CEOE manifestó que negociará, pero no realizó declaraciones tras la mesa. La jornada laboral máxima estipulada en el Estatuto de los Trabajadores hace 40 años que no se modifica y, pese a que la negociación colectiva sí ha ido disminuyendo el tiempo de trabajo en sus convenios, el alcance de la medida será sustancial. Según los datos recopilados mensualmente por el Ministerio de Trabajo, más de la mitad de los asalariados, concretamente el 55%, está cubierto por un convenio colectivo con una jornada semanal que excede las 38,5 horas semanales. Lo que obligará a patronal y sindicatos a revisar gran parte de los convenios colectivos para adaptarse a esa nueva referencia que pretende la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y que el Gobierno de coalición se ha comprometido a volver a rebajar hasta las 37,5 horas en 2025.