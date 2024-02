La provincia de A Coruña suma 40 proyectos industriales que generarán 4.500 empleos

La provincia de A Coruña tiene presente, pero sobre todo tiene futuro a nivel industrial. Al menos, esto es lo que se desprende si se analiza el importante número de proyectos que se han anunciado y que abarcan desde la energía verde hasta el agroalimentario o la biotecnología. Iniciativas que se encuentran en distintos niveles de madurez, aunque todas ellas con visos de llevarse a cabo, con algunas ya muy avanzadas.

En total, la Consellería de Economía, Industria e Innovación tiene conocimiento de 40 proyectos que implican 4.540 empleos y una inversión superior a los 4.512 millones de euros. Seis de ellos ya están canalizados como Proyecto Industrial Estratégico (PIE). Entre los seis suponen una inversión de casi 1.100 millones y 1.161 empleos. Otros 10 están declarados Iniciativa Empresarial Prioritaria (IEP). En este caso la inversión se eleva a 1.157,4 millones e implican 696 puestos de trabajo.

Tres proyectos tienen la IEP solicitada y en su conjunto movilizarían una inversión de casi 165 millones y generarían 106 empleos. A ellos se suman otras cuatro iniciativas que están anunciadas con una inversión de 1.632 millones y 1.040 empleos. Por último, hay 17 iniciativas en trámites cuya inversión roza los 461 millones y generarían 1.537 puestos de trabajo.

Entre los que ya están declarados como PIE en la provincia destaca, dentro de la actividad agroalimentaria, la planta de manipulación y envasado de pescado de Stolt Sea Farm en Rianxo, con una inversión de 44,5 millones y que creará 173 empleos. Además, en esta relación también se incluyen tres proyectos relacionados con la energía verde: la planta de hidrógeno renovable H2Pole proyectada por Reganosa y EDP en As Pontes, que lleva aparejada una inversión de 150 millones y 64 puestos de trabajo; la planta de hidrógeno renovable H2Meirama (Naturgy+Repsol+Reganosa) en Cerceda, que contabiliza casi 65 millones de inversión y 14 empleos y en tercer lugar la planta de metanol verde Triskelion en Mugardos en la que Forestal del Atlántico emplearía a 40 personas con una inversión de 176 millones.

A estas iniciativas que ya están canalizadas como PIE se suman la planta de neumáticos de Sentury Tire en As Pontes, que contempla 750 contrataciones y un montante que supera los 530 millones, así como la planta de biofibra reciclada blanqueada de Biofibras de Galicia y Ence, también en el concello pontés, que sumaría otros 40 empleos con una inversión de 125 millones.

De la decena de proyectos declarados IEP, tres se enmarcan dentro del sector agroalimentario: la planta ecosaludable de productos panificados de Hornos de Lamastelle, en Carballo, con una inversión de 10 millones, a la que se suman la planta biotecnológica de producción de proteínas de origen vegetal de In Proteins For All en Curtis, con 17 millones y 55 contrataciones, además de la ampliación de la planta conservera de Ignacio González Montes en Ribeira, con 9,5 millones de inversión y 35 puestos.

En el sector de la energía verde, están declarados IEP seis proyectos con una inversión conjunta de 1.090 millones y 286 contrataciones previstas. En esta relación aparecen la planta de hidrógeno verde y amoníaco verde Ahmon (Armonía Green Galicia) en A Coruña, con una inversión de 383 millones y 45 empleos, junto con la planta de biometano en A Laracha de Bioenergía A Coruña (8,3 millones y 16 contrataciones); la planta de hidrógeno verde Arteixo H2V de Accionaplug (49,3 millones y 25 empleos); la planta de hidrógeno verde y amoníaco verde Universal H2 en As Pontes (315 millones y120 puestos); la planta de valorización de material de Valogreene Recinor en As Somozas, por 22,6 millones y con 55 empleos y, finalmente, la planta PTR Hidrocarburos Sintéticos Breogán (Greenalia+P2X Europe) en Curtis con 311 millones de inversión y 25 contrataciones.

En cuanto a los planes vinculados con la Industria se incluye en este apartado el campus tecnológico de Aluminios Cortizo en Padrón con 31 millones y 320 puestos de trabajo.

Entre los tres proyectos que tienen la Iniciativa Empresarial Prioritaria solicitada en la provincia, y que suman una inversión prevista de 165 millones y 106 empleos, se encuentra, dentro del sector agroalimentario, la explotación de cultivo de arándanos y manipulación y envasado de Berries Passion en Curtis —20 millones y 40 empleos—. También hay dos iniciativas vinculadas a la energía verde: la planta de digestión anaerobia de Naturgy Nuevas Energías en Cerceda (132,8 millones y 56 puestos de trabajo) y la planta de biometano y fertilizantes de Bioetanol Galicia en Curtis (12,1 millones y 10 empleos).

Además, hay otras cuatro iniciativas anunciadas en A Coruña, una dentro del sector del automóvil, la planta de grafito para baterías de coches eléctricos prevista por Resonac en los antiguos terrenos de Alu Ibérica en el polígono de Agrela por 500 millones con una estimación de aproximadamente 150 empleos directos a los que se unirían otros 450 indirectos, aunque hasta que no se valide la viabilidad técnica del proyecto es difícil precisar las cifras.

A ella se unirían dos proyectos dentro de las energías verdes. La factoría de hidrógeno verde y amoníaco verde de Fisterra Energy en A Coruña, cuya inversión se elevaría a 1.100 millones con la previsión de contratar a 200 personas, y la planta de biodiésel de Galicia Biowaste en Cerceda que implica 12 millones de inversión y 40 puestos.

En el ámbito de la industria también está anunciada la planta de equipos de electrónica para energías renovables de Elinsa Grupo Amper en Arteixo a la que se destinarían 20 millones y que generaría 200 empleos más.

Finalmente, el Gobierno autonómico trabaja en 17 proyectos que están en proceso o en trámite que comportan una inversión de casi 461 millones de euros que implicarían 1.537 empleos. Uno de ellos se enmarcaría en el sector agroalimentario, con una inversión de 7,5 millones y 15 puestos de trabajo. Otros dos entrarían en el ámbito biotecnológico y movilizarían una inversión de 4 millones y 22 contrataciones. En la energía se contabilizan 11 iniciativas por 422 millones y 1.050 puestos de trabajo, mientras que en el marco de la industria existen tres proyectos con una inversión de 27 millones y que generarían 450 contrataciones.