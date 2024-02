Las vacantes de las empresas caen a mínimos en Galicia por el auge del empleo navideño

No son pocos los camareros que a lo largo de las pasadas Navidades fueron contratados para cubrir la vasta sobredemanda que trajeron consigo las vacaciones de invierno. El auge del empleo en el sector servicios creció al mismo ritmo que se llenaban los bares y restaurantes —dentro y fuera— para celebrar unas fiestas en las que el consumo se dispara, como es habitual. A mayor ocio, mayor carga de trabajo —aunque sea estacional— y así se puede desprender de la Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, publicada ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Durante el cuarto trimestre de 2023 se redujeron a 12.355 los puestos libres ofertados por compañías de la comunidad, 1.200 menos respecto al tercero (un 8,9% menos) y 450 menos que hace un año (un 3,5% menos). Es la menor cifra de los dos últimos ejercicios. Haciendo una comparativa interanual, las firmas de menor tamaño (de 10 a 49 empleados) son las que más redujeron sus vacantes (un 18,6% menos, de las 4.641 a las 3.779), mientras que el número de empresas con vacantes al final del trimestre cayó del 62,3% al 58,3%.

No obstante, hubo rechazos. Dentro de los motivos por los cuales las empresas gallegas no fueron capaces de cubrir sus puestos libres, pese a intentarlo más o menos, cabe destacar que repuntó la cantidad de trabajadores que este invierno se negaron a aceptar ofertas al no considerar adecuadas sus condiciones económicas. El porcentaje creció del 13,75% que se descartó trabajar por esta causa en verano, entre julio y septiembre, al 20,2% registrado entre octubre y diciembre. También se elevó el porcentaje de personas que rechazaron un empleo al no considerar idóneas otras circunstancias del mismo, que pasaron del 12,5% al 21,4%. Estos datos vienen a evidenciar que el empleo que se ofreció el cuarto trimestre en Galicia, fundamentalmente dirigido a las pasadas Navidades, convenció a menos candidatos. Aun así, ambas variables mejoran respecto a hace un año, cuando muchos más profesionales declinaron contratos por cuestiones salariales (30,4%) u otras inherentes del oficio a practicar (27,5%), como la conciliación.

La falta de mano de obra