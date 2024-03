La dueña de Iberia y Vueling gana seis veces más por el boom del turismo pero aplaza la vuelta al dividendo

El grupo aéreo IAG -que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- dispara sus resultados gracias a la fuerte reactivación de la demanda en pleno boom del turismo. La compañía ha conseguido un beneficio después de impuestos de 2.655 millones de euros en 2023, lo que supone multiplicar por más de seis los 402 millones del ejercicio anterior y colocarse por encima de los niveles previos al parón provocado por la pandemia. De hecho, el grupo ha conseguido recuperar la oferta de asientos precovid en la mayoría de sus principales mercados, con una media del 95,7% de la oferta que tenía en 2019.

La dueña de Iberia y Vueling consiguió elevar sus ingresos totales hasta los 29.453 millones de euros, un 27,7% más que el ejercicio precedente , y también elevó el beneficio operativo hasta los 3.507 millones, casi tres veces más que el año anterior, según los datos facilitados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En paralelo, la compañía también ha logrado rebajar la deuda bruta hasta los 16.082 millones de euros a final septiembre, un 19,5% menos que la que acumulaba al cierre de 2022.

Las aerolíneas de IAG transportaron un total de 115,5 millones de pasajeros, un 22% más, con una ocupación media el 85,3% de las plazas ofertas, 3,5 puntos porcentuales más que el pasado anterior. La compañía destaca que la demanda "sigue siendo sólida" y presenta una especial fortaleza en los viajes de ocio. Para 2024, IAG tiene cubiertos ya un 92% de los ingresos para el primer trimestre y un 62% para el primer semestre, por encima de su posición del año pasado. Los planes del grupo pasan por elevar la capacidad de su oferta de asientos en un 7% durante este año.

De momento, sin dividendo

A pesar de la recuperación de la actividad y de los resultados, IAG mantiene su política de no repartir dividendos. La compañía suspendió el reparto de un dividendo complementario en el inicio de la pandemia por el parón total del negocio y de momento no recupera la retribución al accionista.

"Estamos muy contentos con la evolución en 2023 y la tendencia en 2024 sigue siendo poisitiva. Si la performance se mantiene, no vemos motivo para no anunciar un dividendo pronto, pero no decimos cuándo", ha resumido el consejero delegado de IAG, el español Luis Gallego, en un encuentro telefónico con medios de comunicación.

El año pasado el grupo justificó la no retribución al accionista en la propia limitación de las difeerntes aerolíneas del holding para pagar sus propios dividendos a IAG por las ayudas públicas percibidas (entre ellas, los préstamos del ICO a Iberia y Vueling). Ahora sólo tiene limitaciones parciales en este sentido British Airways.

“En 2024, implementaremos nuestra estrategia, generando valor en el negocio a largo plazo. Nos centraremos en fortalecer nuestras aerolíneas (...), así como otras oportunidades de crecimiento poco intensivas en capital, y lo haremos operando bajo un sólido marco financiero y de sostenibilidad”, ha apuntado Gallego.

España lidera el crecimiento

Las compañías españolas del grupo se han convertido en pieza fundamental del crecimiento de IAG. Los negocios de en el mercado español -concentrados en Iberia y Vueling muy especialmente- generaron aproximadamente 1.400 millones de beneficio de explotación el año pasado, más del doble que los 600 millones del ejercicio anterior, según destaca el holding en la comunicación remitida a la CNMV. El grupo se ha marcado como objetivo a medio plazo alcanzar un beneficio operativo de 1.500 millones con sus operaciones en España.

De entre las aerolíneas que se integran en IAG, las dos grandes firmas españolas son las que más crecen y son las únicas que ya superan la rentabilidad previa al parón de la pandemia. Iberia elevó su beneficio operativo el año pasado un 141%, hasta los 940 millones de euros.

Vueling registró un beneficio operativo récord de 396 millones de euros, más del doble que el año anterior. IAG sigue condicionando la inyección de mayores inversiones en Vueling, como la incorporación de nuevos aviones, a sellar un acuerdo sobre las condiciones laborales con la plantilla. "No se va a destinar más flota [a Vueling] si no podemos garantizar los retornos a los accionistas. Los costes laborales son clave y más para una compañía de bajo coste. Si cerramos un acuerdo estamos encantados de seguir invirtiendo en Vueling", ha indicado el consejero delegado de IAG.

Level, la marca de bajo coste y vuelos de largo recorrido de la compañía, ha estado operando desde su lanzamiento con el certificado de operador aéreo (AOC) de Iberia, pero ahora el grupo trabaja para que la enseña cuente con su propio certificado y se convierta de facto en una aerolínea independiente dentro del grupo. IAG negocia con Aviación Civil en España para que Level cuente con su AOC para vuelos de largo recorrido desde España, y valora para más adelante tramitar también el AOC para rutas de corto y medio radio.