La larga e irregular jornada laboral en España dilata los horarios de la hostelería

“Toda la vida en hostelería hemos hecho media jornada, de 12 a 12. ¿Eso es malo? No, en temporada alta hay que aprovechar”. Estas palabras del presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, pronunciadas con total naturalidad en unas jornadas empresariales el septiembre pasado causaron indignación entre los trabajadores del sector y e incluso sonrojaron a colegas suyos dentro de la patronal, según reconoce un dirigente consultado. “No ayuda a convencer a los jóvenes a que vengan a trabajar a la hostelería”, afirma.

Las polémicas vinculadas a las condiciones laborales de quien sirve en bares, restaurantes u hoteles son como el Guadiana, aparecen y desaparecen periódicamente y sin preaviso. La última encargada de sacarlas a flote ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que criticó la apertura de locales hasta la una de la mañana, matizando luego que se refería al riesgo que esas jornadas dilatadas e intempestivas suponen para la salud de los trabajadores.

Dicha polémica se encargó de alimentarla la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que poder cenar a la una de la madrugada es sinónimo de “libertad”. No es la primera vez que la presidenta madrileña se mete en un charco mediático vinculado a la hostelería. Ya indignó a parte de los empleados del sector (y de fuera del mismo) cuando su gobierno patrocinó un anuncio turístico en el instaba a los clientes a dejar buenas propinas en los bares para hacer “posible esos pequeños sueños de quien nos atienden cada día”. Pocas semanas antes de su publicación, la presidenta madrileña se había opuesto a la subida del salario mínimo planteada por el Gobierno.

Trabajar más horas a la semana y al año que la media europea, hacerlo en formatos más irregulares y con un huso horario desajustado constituyen el combinado perfecto que explica porque en España, a diferencia de otros países vecinos, hay restaurantes donde se puede cenar a la una de la mañana. Las estadísticas muestran que la noche se le hace a los españoles más corta que al resto de europeos. España es el segundo país que menos duerme de toda Europa occidental, solo superado por Italia. Según los últimos datos presentados en el Congreso Nacional de Medicina General y de Familia (SEMG), los españoles duermen de media siete horas y 13 minutos al día.

Otro de los argumentos de la presidenta madrileña fue que abrir hasta tarde “da empleo”. Concretamente la hostelería ocupa al 8,3% de los trabajadores españoles, siendo el cuarto sector —después del comercio (14,8%), la industria manufacturera (12,1%) y la sanidad (9,4%)— que más empleo genera, según la encuesta de población activa del INE. El cuarto empleador y el peor pagador, a tenor de la encuesta de costes laborales también del INE. Los empleados de la hostelería cobran 1.368,8 euros brutos al mes; un 30% menos que un obrero de la construcción, un 37% menos que un maestro o un 63% menos que un empleado de la banca.

Bajos sueldos, sumados a trabajo a jornada partida y sábados, domingos y festivos como días ordinarios son el cóctel perfecto para ahuyentar al personal hacia otros sectores, según denuncian los sindicatos. “Falta personal porque la gente no quiere trabajar en esas condiciones. Quien tiene alternativa deja la hostelería. A los jóvenes no les interesa, quien más aguanta son madres monomarentales o trabajadores con familiares a cargo. Incluso el comercio, que tampoco tiene los mejores horarios, está más regulado y sabes que como tarde a las nueve de la noche estás saliendo”, cuenta Jesús Lodeiro, de UGT. “La calidad del empleo sigue siendo muy precaria. Es un sector con mucho fraude. Ese camarero del que habla la ministra que trabaja hasta la una de la mañana probablemente no cobra el plus de nocturnidad”, afirma Paco Galván, de CC OO. La hostelería fue el segundo sector con mayor número de infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo en 2022: 22.457, solo por detrás del transporte (27.945).

Para que haya alguien detrás de la barra sirviendo es preciso que haya alguien delante que pida. Y el hecho de que el 30,5% de los ocupados españoles, es decir, unos 6,4 millones de personas, según el INE, y 400.000 en Galicia —el 36% de los ocupados— trabaje de manera más o menos habitual hasta última hora de la tarde arrastra luego a sectores como la hostelería. Jornadas más irregulares y más largas en comparación con los países más pudientes de la Unión Europea. Según datos de la OCDE, un trabajador español echa, de media, 1.643 horas al año, 300 más que un alemán, 200 más que un sueco o 140 más que un francés. En este sentido, la jornada de un español es más parecida —cuantitativamente— a la de sus vecinos íberos, los portugueses, o mediterráneos, los italianos o griegos.

“Tenemos pendiente profundizar más en el debate sobre cómo distribuimos el tiempo”, señala la especialista en negociación colectiva y profesora de economía y empresa de la UB Patricia Elgoibar. “Mis alumnos holandeses o daneses alucinan cuando ven negocios que cierran a la hora de comer o que abren hasta tan tarde”, explica. Trabajar todos los sábados o algún sábado al mes es relativamente frecuente. Unos 73.000 gallegos lo hacen al menos una vez y 325.000 curran dos o más sábados al mes, según el Instituto Galego de Estatística (IGE). Lo que sí indica la estadística es que los horarios intempestivos se ceban especialmente con los más jóvenes y que perjudican ligeramente más a hombres que a mujeres.

Las jornadas irregulares, con amplias disponibilidades, cada vez son más frecuentes y ahí existe una brecha de género importante”, señala la investigadora de la UB Judit Vall. Una de las explicaciones que encuentra esta economista a que haya más hombres que mujeres trabajando fuera de los horarios que hacen oficinas o colegios es debido al desigual reparto de los cuidados, que recaen mayoritariamente en las espaldas de ellas. Lo que en la academia se ha bautizado como la ‘doble jornada’. Es decir, las mujeres hacen sus horas en la oficina, la tienda o la fábrica y luego, cuando llegan a casa, hacen otro turno para lavar a los niños, cuidar a la abuela o hacer la compra.

Según uno de los estudios de referencia en España en cuanto a distribución del tiempo de trabajo, liderado la profesora de la Universidad del País Vasco Amaia Altuzarra, las mujeres trabajan más horas que los hombres a lo largo de la semana, si se suman horas remuneradas y no remuneradas. “Y lo que observamos es que cuando una mujer deja de encargarse de parte del trabajo de cuidados este no lo asume un hombre, sino que es porque se le paga a otra persona para hacerlo... que suele ser una mujer”, afirma Elgoibar.

“Especialmente en las profesiones más liberales y cualificadas, como por ejemplo los abogados, la disponibilidad se paga y eso explica parte de la brecha salarial”, añade Vall. Su colega de profesión, Elgobair, precisamente está realizando actualmente un estudio sobre las diferencias entre cómo enfocan las negociaciones individuales los trabajadores en la empresa cuando persiguen mejoras laborales. “Estamos detectando que ellas negocian flexibilidad para poder cuidar a los hijos, mientras que ellos negocian otro tipo de beneficios”, explica.

¿Hasta qué hora abren los bares en Europa?

En Alemania no hay un horario de cierre armonizado a escala nacional para la restauración en los espacios interiores. En terrazas, el horario de cierre habitual es a las 22.00 horas. La única regla de oro para locales, incluidos los bares nocturnos o discotecas, es que deben estar una hora al menos cerrados —generalmente, entre las cinco y las seis de la mañana— para las labores de limpieza. Cada land (estado federado) establece sus propias normas para bares, restaurantes u otros locales donde sirvan comida. En Berlín, como en otras ciudades con reputación de noctámbulas, el horario común de cierre de la cocina en restaurantes son las 22.00 horas, aunque con múltiples excepciones.

Desde que se puso fin a la excepcionalidad de la pandemia, en Italia se han vuelto a aplicar gran parte de las franjas horarias previamente establecidas para bares y restaurantes. La capital de Italia es un ejemplo de ello. De acuerdo con las disposiciones del Ayuntamiento romano, los comercios locales tienen la facultad de abrir a las 6.00 de la mañana y cerrar a las 2.00 de la madrugada, y es el empresario quien decide libremente los horarios de apertura y cierre que prefiere dentro de esta franja horaria. La jornada laboral en Francia está estipulada en 35 horas cada semana. Pero en la restauración, así como en muchos otros sectores, el tiempo de trabajo semanal resulta superior. Eso es posible a través de las horas extras o bien acuerdos sectoriales o de empresa. En caso de la restauración se sitúa en 13 horas (o 12 en el caso de que se trabaje por la noche). El tope en este sector cada 7 días puede alcanzar las 48 horas. Los horarios de apertura y cierre de los restaurantes en el Reino Unido varían en función del municipio y del tipo de licencia de cada local. En general, los restaurantes suelen abrir entre las 12.00 y las 15.00 al mediodía y entre las 18.00 y las 23. 00 por la noche. En el caso de los pubs, la regulación de los horarios de apertura y cierre también depende de las licencias y de las normativas de las administraciones locales, aunque por norma general la mayoría de ellos están abiertos entre las 11.00 y las 23.00.