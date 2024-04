Greenalia cuelga el cartel de ‘se vende’ a parques en España y EEUU por valor de 200 millones

La firma coruñesa Greenalia dedicó los diez años de su primera vida al sector forestal, sumó la construcción de plantas renovables y la comercialización de la producción en una segunda y actualiza su negocio en la tercera vida que acaba de comenzar incorporando, un paso cada vez más habitual en el sector, “la rotación de activos dentro de su plan estratégico”. Desinvertir en instalaciones con tramitación avanzada o ya en funcionamiento para tener músculo para nuevos proyectos. El grupo estrenó el cambio de modelo el pasado junio con la venta al gigante francés Engie de una cartera de 182 megavatios (MW) en fase de desarrollo en Galicia y Andalucía con la previsión de que entren en funcionamiento el próximo 2025. “Los fondos obtenidos por este movimiento se utilizarán para acelerar y consolidar el desarrollo del plan de negocio de Greenalia, compañía en la que mantenemos activo un pipeline diversificado, geográfica y tecnológicamente, superior a los 6 gigavatios (GW) de proyectos renovables”, dijo entonces su CEO, Manuel García.

Cambio

La transacción bautizada como Magosto, según detalla ahora Greenalia en su balance de 2023, incluye la planta solar Quintos y los parques eólicos As Penizas, Suime, Touriñán, Alto do Rodicio II y Xesteirón, por un valor total de 39,8 millones. “Las cifras de esta operación ponen de manifiesto el valor de la cartera de Greenalia, con proyectos de gran recurso y capacidad —refrenda el grupo—. Del mismo modo, esta operación demuestra el valor subyacente del pipeline de Greenalia, el cual no es posible apreciar en las cuentas contables al aplicar el principio de coste de adquisición, en vez de valor de mercado, sin duda, muy superior”. Con ese mismo criterio, el capítulo de las existencias aflora plantas de energía renovable en construcción o desarrollo “destinadas a su venta” por valor de 200,8 millones. Son, detalla, proyectos ubicados en España (81,4 millones) y en Estados Unidos (119,5).

El acuerdo con Engie fue un gran revulsivo para las cuentas del ejercicio, un antídoto ante la fuerte caída de la facturación. Los ingresos ordinarios alcanzaron los 56,1 millones (37,8 de la energía procedente de la biomasa y 18,2 de la eólica), un 41% por debajo de 2022 (95,1). También mermó con contundencia el gasto en aprovisionamientos: 10,8 millones, un 39% menos. El resultado de explotación alcanzó los 51,2 millones creció el 55,6%; y el beneficio se disparó un 127%, hasta los 37,3. “Estos resultados ponen de manifiesto la resiliencia de nuestro modelo de negocio, donde, a pesar de las complejidades económicas globales (subida de tipos de interés, inflación, consecuencias pospandémicas...), hemos conseguido consolidar el crecimiento del negocio durante este periodo”, sostiene la compañía, que aplaude los avances en su hoja de ruta, “mejorando los niveles de operación y actividad de nuestros activos”.

Greenalia obtuvo 22 declaraciones de impacto ambiental, 16 autorizaciones administrativas previas y 14 de construcción a lo largo del pasado año, aunque no detalla cuántas siguen en pie de momento tras el aluvión de suspensiones cautelares del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por el supuesto golpe de las instalaciones al entorno.

De la compañía salieron también las divisiones forestal y logística, “convirtiendo a Greenalia en un grupo 100% energético, donde todos los ingresos y beneficios de 2023 provienen en exclusiva de la actividad renovable”.

El salto a la rotación de activos permitió al grupo pasar de un fondo de maniobra negativo de 140,8 millones en 2022 a otro positivo de 125,6 el pasado ejercicio. El matiz viene de los vencimientos de deuda en el corto plazo: 67,2 millones en pagarés, 56,5 con entidades financieras y 10,4 con proveedores, especialmente en los proyectos de EEUU. El auditor, EY, lo menciona en un párrafo de énfasis en su revisión de las cuentas. Como “factores mitigante” ante la incertidumbre, Greenalia destaca la financiación a largo plazo conseguida en EEUU, que el principal pasivo financiero a corto son 40 millones que tienen como garantía proyectos en España —sin afectación a garantías corporativas en caso de ejecución—, que los pagarés se han venido renovando “de manera recurrente”, que los activos tienen en el mercado un valor “muy superior” al de los libros y que su principal accionista (Smarttia Spain, con el 94% en manos de García) manifestó “expresamente” su disposición a prestar apoyo financiero si fuera necesario.

la cifra

H Es el importe de la transacción de la operación ‘Magosto’, en la que Greenalia vendió 182 MW de proyectos de eólica y fotovoltaica a Engie

39,8 millones de euros

