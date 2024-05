El Sabadell afronta una semana clave para decidir si acepta la oferta de BBVA

Banco Sabadell afronta a partir de este lunes una semana clave en la que su consejo de administración deberá emitir su opinión sobre la oferta de absorción que difundió BBVA tras una filtración. La entidad liderada por Josep Oliu, que baraja plantar cara, tiene sobre la mesa decidir si se plantea su futuro en solitario, si acepta el canje de acciones ofrecido o si está dispuesta a negociar una oferta mejorada. Las acciones del Sabadell cerraron el viernes a 1,885 euros, lo que supone un alza del 8,5% desde que se conoció la noticia.

Al no alcanzar el nivel correspondiente a la prima que propone BBVA (30% respecto a la cotización del lunes), los analistas interpretan que el mercado no acaba de ver que la propuesta cuaje o que no hay certidumbre sobre la posibilidad de que la integración avance.

El banco presidido por Carlos Torres Vila, que está muy interesado en tentar a los accionistas del Sabadell, valora la entidad de origen vallesano en unos 12.224 millones de euros en su oferta, frente a los 10.254,82 millones a los que cerró el viernes, con una ecuación de canje de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Hay analistas que valoran la propuesta y otros que le restan importancia porque se paga con acciones y, aunque es cierto que el Sabadell se cuadriplicado ha en la bolsa desde 2020, también las acciones de BBVA se han encarecido en este periodo, entorno al doble.

BBVA, por su parte, ha cedido un 9,6% desde que se dio a conocer la noticia, hasta los 9,85 euros y una capitalización de 57.503,7 millones. Fuentes del mercado afirman que la evolución del título refleja que la oferta no debe ir a más, mientras que hay otros analistas que consideran que al ser un canje mediante acciones, la propuesta podría ser más atractiva para el Sabadell si una parte fuera en dinero en efectivo.

El interés de BBVA por absorber a Banco Sabadell, admitido el martes y detallado el miércoles, con una oferta formal a través de una carta remitida al consejo de la entidad de origen catalán, supone la mayor operación en el sector bancario español desde 2020, cuando CaixaBank y Bankia anunciaron su fusión. Aquella operación llevó a CaixaBank, que tiene como accionistas de referencia a la fundación La Caixa y al Estado, a convertirse en el líder de la banca en España. Y si prospera la que propone BBVA, la entidad resultante se situaría en el podio europeo, solo por detrás del francés BNP Paribas y el Santander.

La oferta de BBVA ha resucitado el debate sobre la concentración bancaria en España y sobre la competencia en el sector. De consumarse esta integración, el mercado español pasaría a estar controlado por tres grandes actores: CaixaBank, Santander y BBVA con alrededor del 70% del negocio.

En todo caso, desde el Banco Central Europeo (BCE) e incluso desde el Gobierno, las integraciones, aunque se preferiría que fueran transfronterizas, que son más difíciles, no se suelen poner muchas trabas. En la última de ellas, la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) autorizó la operación e impuso algunas condiciones para evitar la exclusión financiera en determinados municipios y garantizar medidas para evitar que se produjeran situaciones de monopolio o duopolio.

Suscríbete para seguir leyendo