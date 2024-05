La eliminación del IVA del aceite de oliva ya no entrará en vigor tras estancarse en el Congreso

El compromiso del Gobierno de suprimir el IVA al aceite de oliva, acordado el pasado enero con el grupo parlamentario de Junts, va a quedarse en el tintero, sin posibilidades de que entrar ya en vigor. La exención del impuesto ha quedado estancada en su trámite en el Congreso de los Diputados, donde lleva dos meses sin avanzar ni ser debatida. Aunque el PSOE y Sumar decidan ahora reactivar y acelerar el proceso para la aprobación, esta no se producirá antes del 30 de junio, la fecha en que se extingue el paquete de medidas anticrisis, en el que debía de incluirse la eliminación de la tasa en el aceite de oliva. El asunto fue una de las cuestiones pactadas con Junts para que el grupo catalán diera su apoyo a la prórroga del decreto de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Esto evitó, en ese momento, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez perdiera su primera gran votación de esta legislatura en el Congreso.

Las enmiendas de los dos partidos que forman la coalición del Gobierno, PSOE y Podemos, al decreto anticrisis, presentadas a principios de marzo, recogen que "el tipo impositivo del IVA de los aceites de oliva y de semillas quede fijado en el 0% desde la entrada en vigor de la ley hasta el 30 de junio de 2024". El problema es que como el Congreso no se ha dado prisa en iniciar la tramitación parlamentaria, la nueva normativa no estará lista a tiempo. Solo en el Congreso necesitaría de al menos tres semanas más: una, para ser aprobada en ponencia; otra, para recibir luz verde en comisión y, una tercera, para su debate y visto bueno en sesión plenaria. De momento, el asunto no está en la agenda parlamentaria para esta semana.

Una vez llegue al Senado, donde el PP tiene mayoría, el proceso de aprobación podría durar otras tres semanas más, algo más que probable, ya que el decreto anticrisis no solo habla del aceite de oliva, sino que incluye puntos más conflictivos como el impuesto de sucesiones o los desahucios. Tras esas seis semanas de votaciones exprés, que situaría el calendario en la penúltima semana de mayo, el texto debería todavía regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

El aceite de oliva era uno de los dos alimentos básicos de la cesta de la compra (el otro era la pasta) cuyo IVA se había reducido al 5%, en lugar de suprimirse por completo como ocurrió con huevos, leche o verduras y hortalizas, según el decreto aprobado por el Gobierno a mediados de 2022. Ese decreto, y los seis que le siguieron en meses sucesivos, se dictaron para tratar de contener la ola inflacionista por el estallido de la guerra de Ucrania.

El compromiso para la eliminación del impuesto surgió como una de las contrapartidas para que Junts no torpedease los decretos que se votaron en el Congreso el pasado 10 de enero. Los posconvergentes, según explicaron en un comunicado, lograron en esa negociación el traspaso integral a la Generalitat de las competencias de inmigración en una fecha no especificada, la publicación inmediata de las balanzas fiscales (la única promesa que de momento sí se ha hecho efectiva) y que el IVA del aceite pasase al 0%.

El problema de las cooperativas

La demora ha supuesto, no obstante, un alivio para el sector de la transformación, que había llegado a plantear al Gobierno una compensación para poder paliar el gasto que podía suponerle la medida. La Federación Española de Industriales de Aceite de Oliva (Infaoliva) advirtió, cuando se dio a conocer la exención en enero pasado, de que la industria del aceite de oliva, integrada en por pequeñas empresas, muchas de ellas cooperativas, iban a tener que soportar unos gastos añadidos por cada liquidación realizada hasta que pasase el plazo de devolución del IVA pagado al agricultor.

Mientras tanto, el aceite de oliva ha seguido subiendo desde principios de este año y ya acumula un incremento del 13,2% en lo que llevamos de 2024. Esto es debido a que la producción de la campaña 2022-2023, que es la que actualmente está en el mercado, fue un 55% inferior a la anterior.