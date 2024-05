La Xunta asegura que Sentury sigue con la tramitación de su proyecto en As Pontes

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha asegurado que Sentury Tire continúa con su proyecto de planta de neumáticos en As Pontes, pese a su reciente apuesta por una fábrica similar en Marruecos, ya que este mismo mes completó la documentación para conseguir la autorización ambiental integrada.

En respuesta a una pregunta del BNG en el pleno del Parlamento, Lorenzana defendió que la Xunta hizo una tramitación “de libro”, ya que la declaración de impacto ambiental se emitió en cinco meses desde que salió el proyecto a información pública. Se trata de un proyecto estratégico, “de los cuatro más importantes” para Galicia, defendió, que cuenta con 532 millones de euros de inversión y prevé la creación de 750 puestos de trabajo, para la fabricación de un total de 12 millones de neumáticos al año.

Lorenzana dijo que la Xunta no tiene constancia oficial de que Sentury no mantenga su interés por instalarse en Galicia, dado que de manera reciente, el pasado 22 de mayo —hace una semana— entregó la documentación requerida para continuar con la tramitación de la planta en As Pontes.