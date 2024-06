Gómez: “Ayudamos a 5.000 jóvenes a incorporarse al campo”

“Apoyamos el relevo generacional, que registra en Galicia casos de éxito y casi 5.000 jóvenes ya incorporados al agro gallego”, indicó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, poniendo cifras a uno de los pilares del debate de “Planeta Agro”. La necesaria savia nueva del mundo agrícola está impulsada desde la administración autonómica en forma de ayudas a los emprendedores que deciden apostar por la agricultura. “Recibimos más de 400 solicitudes”, indicó por el último año de tramitación y, de ellas, un 40% son para explotaciones lácteas y un 15% de carne. “El resto, se dividen entre las otras actividades agrícolas y sectores diversos que emplean el rural gallego —desde la horticultura al sector vinícola—”, precisó Gómez.

“El 95% de Galicia es rural con perdón de ese 5% que representan en nuestra geografía las urbes como Vigo”, aseguró la encargada de inaugurar el evento Planeta Agro precisamente en la ciudad olívica. Para asegurar a continuación que “todos somos rurales porque contribuimos de un modo u otro a hacer crecer sus sectores: el lácteo o vinícola cada vez que levantamos un vaso para beber leche o una copa de vino para brindar con productos gallegos”. “Contribuimos a fortalecerlo cuando mantenemos limpias nuestras fincas” y también cuando consumimos productos de proximidad, “de kilómetro 0, con la mejor calidad y mucho mimo”, prosiguió.

“Me gustaría que entre todos, sigamos haciendo una Galicia más rural”, aseguró la titular autonómica. Para este objetivo, Gómez Rodríguez llamó a los habitantes de las ciudades a ejercer como consumidores, presumiendo de productos”. “Orgullosos do noso”, centró la conselleira. Y aludió con optimismo a la situación actual del sector agroalimentario: “Galicia está en el podio de producción de carne, de vinos de las cinco D.O. y de casi la mitad de la leche que se produce en España”, por lo que llamó a mejorar “el trato en el precio de la leche”. Solo unas horas antes, la titular autonómica había asistido en Madrid a un encuentro organizado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), donde hacía una llamada a las industrias lácteas para que no rebajen los precios de la leche que pagan a los ganaderos de cara a los próximos meses y que se reduzca el diferencia con respecto a otras comunidades”, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sector y el equilibrio en su cadena de valor.

Asimismo y volviendo al tema nuclear del necesario cambio generacional, la conselleira apuesta por ampliar la base territorial de las explotaciones para dotarlas de mayor rentabilidad, con todas las “herramientas disponibles”, desde la “Lei de recuperación de terras” a las aldeas modelo, los polígonos agroforestales o las concentraciones parcelarias.

La conselleira apeló a hacer “entre todos una Galicia más rural”. Porque, tomando las mismas palabras con las que había abierto “Planeta Agro” la subdirectora de Faro, Irene Bascoy, “sin rural, no hay futuro”.