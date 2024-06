Galicia duplica otra vez sus compras de gas ruso mientras Bruselas urge cerrar el grifo

Galicia batió dos marcas históricas en el comercio internacional durante el pasado año. Un volumen de ventas récord a pesar de la ralentización económica de algunos de sus principales mercados de destino en Europa y un superávit exterior sin precedentes de 9.058 millones de euros porque mandó fuera muchos más productos, con un valor superior a los 30.000 millones, de los que compró fuera, alrededor de 21.000 millones.

Las exportaciones superan de largo a las importaciones en automoción, materias textiles y ropa de vestir, sector químico, madera y conservas, pero la comunidad es muy deficitaria en la energía. Necesita traer de otros territorios el doble de combustibles de los que elabora aquí para su consumo final o abastecer de materia prima a la industria transformadora, principalmente el refino. Esa dependencia costó cerca de 3.500 millones de euros en 2023, un periodo todavía de resaca por la grave crisis de precios que estalló el ejercicio anterior tras el inicio de la guerra en Ucrania y las medidas impulsadas por la UE para castigar a Rusia.

Con la tregua de los mercados, la factura este año también se relaja. El coste de las adquisiciones de combustibles alcanzó los 878,8 millones de euros el primer trimestre, un 1,5% menos que en el mismo periodo de 2023, a pesar de que la cantidad creció el 3,8%, hasta 1,6 millones de toneladas. Subieron el 16% las importaciones de crudo de petróleo, que encabeza la cesta de la compra de Galicia de productos fósiles, pero, sobre todo, se dispararon las de gas, pasando de 76.600 toneladas entre enero y marzo del año pasado a 212.600 este año. Un alza del 185% que tiene al gas ruso como claro protagonista.

La factura de las importancias de Galicia de combustibles / LOC

De allí procedía el 67% de toda la partida. Fueron 142.600 toneladas después de un incremento del 112% en comparación con el año anterior y un valor de 55,2 millones de euros, según el último balance de la Secretaría de Estado de Comercio. Ya en todo el 2023 las operaciones con gas ruso rumbo a Galicia aumentaron el 168%. El segundo mercado en las importaciones de la comunidad durante el primer trimestre fue Estados Unidos: 65.000 toneladas 24,8 millones de euros.

El nuevo aumento del suministro de Galicia con gas de Rusia coincide con la enésima petición de Bruselas de cerrar el grifo. “La Comisión Europea está supervisando de cerca las importaciones de gas procedentes de Rusia por parte de los Estados miembros, incluida España”, señala la administración comunitaria en una respuesta por escrito de la comisaria de Energía, Kadri Simson a Juan Ignacio Zoido.

El eurodiputado del PP señala a España como “el país europeo que más gas natural licuado” trae del país. Simson responde que el suministro ruso representó el 15% de las importaciones de la UE en 2020, “mientras que era de alrededor del 50%” antes de la invasión a gran escala de Ucrania.

El gas no es objeto de sanciones, como recuerda la comisaria. “Lo que significa que no se prohíbe a las empresas comprarlo”, incide, aunque pone el acento en la aprobación en mayo del paquete de medidas sobre los mercados del hidrógeno y de los gases descarbonizados, que incluye un mecanismo “que permite a los Estados miembros restringir ya ex ante las solicitudes de capacidad de acceso a la red y terminales de GNL para el gas natural y el GNL procedentes de Rusia y Bielorrusia”. “La Comisión ha instado firmemente a los Estados miembros a que apliquen esta medida sin demora”, urge Simson.

Con el enorme peso de Rusia en el abastecimiento del gas se consolida como uno de los proveedores de cabecera en todo el capítulo de combustibles fósiles para Galicia. Copa el 6,3% de las compras, solo por detrás de Estados Unidos (33%), México (22%) y Libia (16,7%). Completan la lista Argelia (6%), Países Bajos (4%), Irak (3,9%), Guyana (2,8%), Suecia (1,9%), Bélgica (1,4%), Reino Unido (0,9%) e Italia (0,7%).

