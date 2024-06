El Supremo paraliza seis parques eólicos más y ya rozan el medio centenar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretó ayer la suspensión cautelar de seis promociones eólicas por los posibles “daños irreversibles” que su construcción podría tener en su entorno.

Con estas nuevas estimaciones de demandas de suspensiones cautelares, el alto tribunal gallego ha frenado ya en tiempos recientes la tramitación de 49 parques eólicos en Galicia, dado que solo tres han cumplido con los criterios legales y ambientales exigidos.

Hasta la fecha, el TSXG ha emitido 96 autos, 77 estimatorios y 19 desestimatorios, en relación a la adopción de medidas cautelares que afectan a promociones eólicas en la comunidad, una cifra que no se corresponde con el total de parques afectados porque hay proyectos que cuentan con varias peticiones basadas en diferentes informes o argumentos. En esta ocasión, se ha decidido la paralización de los siguientes parques: Alvite II, en Mazaricos, Negreira y Santa Comba (A Coruña); Valdepereira, en Lalín y O Irixo (Pontevedra); Coto Loureiro, en A Laracha y Cerceda (A Coruña); Estivada, entre Agolada (Pontevedra) y Antas de Ulla (Lugo); Piago, en Cervo, Xove, Viveiro y O Valadouro (Lugo); y Feás, en Aranga y Coirós (A Coruña).

En todos ellos concurre, según el tribunal— el principio de “periculum in mora”. Es decir, que la no adopción de medidas cautelares podría causar daños no reparables. Además, desde la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo señalan que estos posibles efectos han sido concretados y acreditados.

Los motivos que sostienen estas paralizaciones son diferentes, y varían entre la protección de especies en peligro de extinción, los efectos sobre el paisaje o las distorsiones que podrían inducir en las vidas de los vecinos de lugares próximos.