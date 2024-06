García Castellón propone juzgar a BBVA y a Francisco González por contratar a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a BBVA como persona jurídica y al expresidente del banco Francisco González por los delitos de cohecho en grado de continuidad delictiva y pluralidad de delitos de descubrimiento y revelación de secretos por contratar a José Manuel Villarejo, según especifica un auto, de 268 páginas, al que ha tenido acceso esta redacción. Esta decisión llega en pleno intento protagonizado por la entidad presidida por Carlos Torres de lanzar una operación de compra (OPA) al Banco Sabadell, que ha encontrado el rechazo de esta última entidad.

Además de al propio comisario jubilado, el instructor sienta en el banquillo de los acusados a otros once investigados, entre los que se encuentra el ex consejero delegado de la entidad financiera Ángel Cano Fernández; el jefe de Auditoría, Joaquín Gortari Díez; el ex jefe de Seguridad Julio Corrochano; y los exdirectivos Antonio Béjar, Eduardo Arbizu, Eduardo Ortega Martín, José Manuel García Crespo y Óscar Santos Touché. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 actúa a instancias del fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro, quien considera que hay indicios suficientes para afirmar que el BBVA, “con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González”, contrató en el año 2002 al excomisario de policía Julio Corrochano, lo que “permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía”, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.