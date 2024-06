“El impuesto de la renta es cada vez más complejo y es muy difícil hacer pedagogía”

A falta de menos de diez días para el final de la campaña de la renta, la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, Pilar Otero, alerta de que cuatro de cada diez borradores que revisan contienen errores o que hay un incremento de los contribuyentes que han perdido los 1.200 euros por cónyuge a cargo con discapacidad.

Hacer la declaración de la renta es complicado. ¿Hace falta más información?

Seguramente sí, pero también es cierto que este impuesto cada vez es más complejo y yo entiendo que es muy difícil hacer pedagogía con este impuesto.

Además, cada año hay cambios.

Cierto. Cuando uno cree que ya tiene controlada su situación, se cree que eso va a permanecer en el tiempo, pero no es así y cada año hay que ver qué modificaciones hay y cuántas de ellas le pueden haber afectado. Y para más complejidad, cada comunidad, como tiene su parte del control de este impuesto, también establece sus normativas y no tienen las mismas deducciones un contribuyente de Galicia que uno de otra comunidad.

Y luego están las interpretaciones entre los jueces y Hacienda.

Todos los años hay modificaciones normativas que suelen ser importantes, pero desde hace unos años, aparte de los cambios normativas, hay modificaciones que vienen dadas por interpretaciones que los tribunales han dado a cuestiones que la Agencia Tributaria interpretaba de otra manera. Sí es cierto que hace falta más pedagogía, pero también es conveniente darle una vuelta al impuesto y tratar de que no revista tanta complejidad, porque, no nos engañemos, a mayor complejidad, mayor probabilidad de errores.

Cuatro de cada diez borradores que han revisado contienen errores. ¿Cuáles son los más comunes?

Lo más habitual es que no contemplen determinadas circunstancias personales del contribuyente y otras veces porque hay alguna imputación de algún inmueble que no está correctamente. Hacienda vuelca los datos fiscales en el borrador, pero siempre hay que estudiar globalmente la situación atendiendo a todo lo que le haya ocurrido al contribuyente durante el año.

Comentaba antes el caso de los mutualistas. ¿Qué les ha sucedido?

A los gestores administrativos, nos ha dado muchos dolores y quebraderos de cabeza este asunto. Hay dos cuestiones. Por un lado, los mutualistas tienen derecho a una devolución de los cuatro últimos ejercicios no prescritos. Y, por otro, necesitan saber qué parte de su pensión no va a estar sujeta a retención, porque es fundamental para hacer correctamente su declaración. Hasta mediados de mayo, esa información no estaba, en general, disponible con lo cual se les aconsejó que esperasen hasta el último momento. Después, empezó a aparecer y comenzaron a hacer la declaración. Y ahora, cuando estamos a diez días del final de la campaña, algunos que ya han presentado su declaración, ateniéndose a los datos que le había facilitado Hacienda, se los ha cambiado y es otra cantidad distinta, lo que implica que tienen que rectificar esa declaración. Es una situación que está creando un cierto caos.

También denuncian un incremento de los contribuyentes que han perdido 1.200 euros por cónyuge a cargo con discapacidad.

No entendemos que se hayan incrementado las pensiones mínimas, pero no subido el tope de 8.000 euros, lo que está provocando que muchos contribuyentes se queden sin la deducción. A lo mejor a alguien le hubiese venido mejor que no le subiesen su pensión, pero no haber perdido esa deducción que le representaba posiblemente una ventaja económica. Pero claro, todo aquello que vaya a suponer disminución de la recaudación no se apuran tanto en solucionarlo.

¿Hay contribuyentes gallegos que declaran criptomonedas?

Sí, sí claro. No es muy mayoritario, pero sí hay casos. Además, es un tema donde el contribuyente no está tan habituado y necesita el asesoramiento.

