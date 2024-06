La Xunta prevé tener a principios de 2025 el informe de impacto de la factoría de Altri

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha asegurado que la Xunta espera tener listo a principios del año 2025 el informe de impacto ambiental del proyecto que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei. En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, la representante autonómica ha vuelto a pedir “tranquilidad” respecto a este proyecto. “Se está examinando en la fase de tramitación ambiental, que es en la que estamos en este proyecto. Si el proyecto no es viable, no va a salir”, ha insistido.

Así, ha reivindicado que desde el punto de vista industrial, del empleo y del desarrollo económico “va a suponer para esa zona centro y rural de Galicia” algo “muy importante”, destacando que “es la mayor inversión que se ha planteado en Galicia en los últimos 50 años”. Sobre la posible inversión de la Xunta en este proyecto, Lorenzana ha señalado que este no es el momento de “examinar” si la administración autonómica “va a poner fondos propios o no” cuando “hay fondos industriales de los Perte, de los Next Generation, que todavía no se han asignado”.

Una vez que concluya el reparto de esos fondos, ha asegurado, el Gobierno gallego podrá saber “si hay que completar algo con fondos propios”. Sin embargo, ha apuntado que el apoyo a “una gran empresa, de forma directa y con fondos propios”, desde el punto de vista normativo, “es prácticamente imposible”.

En cuanto a la cantidad de dinero público que demanda la compañía (250 millones de euros), la responsable de Economía ha evitado pronunciarse sobre si le parece o no razonable, pero ha pedido tener en cuenta que se trata de “una operación de 1.000 millones de euros y el apoyo público que está pidiendo es de un 20%”.

Al mismo tiempo, ha considerado “un castigo” para Galicia el reparto de los fondos Next Generation, comparándolo con lo que se destina a otras comunidades como Asturias. “A mí no me tiene que parecer ni mucho, ni poco, ni regular. Lo que me parece es que se está castigando a un proyecto que se va a implantar en Galicia”, ha reprochado. Aún sobre este tema, Lorenzana ha pedido al PSOE que apoye “realmente” y se posicione respecto a proyectos “concretos”.