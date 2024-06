Aragonés defiende ante el empresariado la necesidad de un 'concierto catalán' para evitar que la economía "toque techo"

La patronal de las pequeñas y medianas empresas Pimec ha celebrado este martes su gala anual de premios, con una efeméride destacada este ejercicio, ya que la organización empresarial cumpleo 50 años. En el Palau Sant Jordi, ante un auditorio repleto de empresarios, el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha defendido su propuesta de modelo de financiación propio para Cataluña. "Necesitamos dotarnos de un modelo de financiación que ponga fin al expolio, [...] tenemos el riesgo de tocar techo [económicamente]", ha sostenido.

El presidente saliente ha defendido una de las principales condiciones de ERC para entrar a negociar con Salvador Illa un potencial acuerdo de investidura. Condición, la de la financiación propia, que ha sido bien recibida por los representantes de las pymes. "Si queremos ser un proyecto tractor necesitamos un modelo de financiación que realmente sea tractor. [...] Es bueno para Cataluña, para España, para todos", ha defendido el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

El acto ha contado con el elenco habitual de invitados de primer nivel, como el presidente del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, o los ex presidents Jordi Pujol y José Montilla, entre otros.

El presidente de Pimec les ha pedido a los representantes políticos presentes "grandes consensos, acuerdos entre diferentes y estabilidad", a dos meses de la fecha límite para determinar si habrá o no repetición electoral en Cataluña. Mensaje que ha recibidoen primera fila el presidenciable del PSC, Salvador Illa; no así el presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, que fue invitado pero finalmente no ha asistido a esta gala, celebrada el mismo día que el TSJC ha publicado la primera sentencia que hace efectiva la amnistía.

No obstante, el gran ausente de la noche ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pocas horas antes del inicio de la entrega de premios ha comunicado su ausencia por motivos personales. "Evidentemente quería estar aquí", le ha excusado el ministro de Industria, Jordi Hereu. No ha podido Cañete agradecerle en directo el presidente de Pimec el logro que ha lucido ante sus asociados e invitados: la pronta entrada de Pimec en los órganos de diálogo social a nivel estatal.

Una meta -"poner a las pymes en el puente de mando", como suele referirse Cañete, largamente perseguida por esta patronal, que en Cataluña se mide de 'tú a tú' con la histórica Foment del Treball y en el conjunto de España aspira a hacer, algún día, lo propio con la CEOE.

El presidente de Pimec ha considerado que la entrada de la entidad en el Comité Económico Social (CES), un órgano consultivo del Gobierno y formado por patronal y sindicatos, ha sido el "gran éxito de estos 50 años", comparándolo, a nivel pyme, con la llega del hombre a la luna. Y ha insistido en que, pese a que ello moleste en "ciertos palcos privados", perseverará en ampliar dicha representatividad a espacios menos simbólicos y más influyentes, que les permitan, a futuro, negociar reformas de calado como las laborales o las de pensiones.

Precisamente, la gala ha coincidido el mismo día que Conpymes -la voz estatal de Pimec- ha hecho público que el Ministerio de Industria le ha dado entrada en dos de sus órganos consultivos: el Consejo Estatal de la PYME y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. "Como quieres que no estéis presentes allí donde se decide el futuro de las pymes. [...] Os lo merecéis", ha espetado Hereu.

"Nos ha costado 50 años estar en el puente de mando. Los próximos 50 años de Pimec tenemos una misión: liderar el espacio", ha declarado Cañete ante los suyos. "¡Y lo haremos! ¡Que nadie lo dude!", ha insistido el líder empresarial, que el próximo febrero acaba su primer mandato al frente de Pimec y le tocará postularse a unos comicios sin oposición conocida.

Durante la velada Pimec ha galardonado a diversas iniciativas empresariales, como la Associació d’Empreses de Teatre de Cataluña, por su campaña "Cap butaca buida". También a la empresa familiar de reparación de zapatos Suela-Ràpid, liderada por la tercera generación de zapateros. O la compañía Stands Reutilizables, por su apuesta sostenible. Así como la pyme Picart, que empezó fabricando pienso para animales y se ha acabado especializando en comida para mascotas. Pidiscat, Prisma, Domma, Dishelec 65 y Rocroi han completado el elenco de empresas premiadas.