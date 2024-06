El trago amargo en el futuro de la cerveza

La cerveza se reivindica como algo más que una bebida. “Es un alimento símbolo de nuestra cultura mediterránea, de la alegría de compartir y de disfrutar la vida con quien más nos importa: familia y amigos”, subraya Jacobo Olalla Marañón, director general de la patronal Cerveceros de España en su nuevo informe anual. Es, añade, “el corazón de la hostelería, un sector que nos une y nos hace vibrar”. No son pocos los desafíos que tienen por delante ambos sectores. Bares y restaurantes lidian con el manido problema de la dificultad para cubrir las vacantes en medio de un debate sobre sus todavía bajos salarios y jornadas en muchos casos incompatibles con la conciliación con la vida personal. A falta de conocer la evolución en 2023, desde la pandemia echaron el cierre más de 16.500 locales de hostelería en España y unos 2.200 en Galicia, según los últimos datos del Directorio central de empresas, el padrón de los negocios, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay menos lugares donde tomar algo. Y ese es el primer desafío que afrontan también los cerveceros ante un futuro de claros cambios en los hábitos de consumo.

“Los españoles hacemos menos salidas planificadas, se acentúa la tendencia de la vuelta al hogar respecto a 2022, pero aún lejos de 2019, e incluso en casa detectamos que hay un menor consumo, lo cual se debe a una menor intensidad de compra”, señala Cerveceros de España en su autodiagnóstico de 2023, un año con “datos no tan positivos” como el anterior “que pueden venir motivados por el aumento en el ahorro de las familias y por la inflación”. La demanda creció, pero el dato tiene trampa. Detrás del ascenso del 2,84% del consumo de cerveza en el país está el tirón del turismo. Sin los visitantes, habría disminuido el 3,53%. En el caso concreto de la hostelería, donde la cerveza “sigue siendo una piedra angular” y supone cerca del 25% de toda la facturación, el gasto de los residentes se redujo el 4,4% y el de los extranjeros se disparó el 22,5%.

A través del canal horeca se comercializaron 20,3 millones de hectolitros de cerveza en España el año pasado, un 2% más que en 2022. Las ventas en distribución alimentaria mermaron el 3,1%, hasta los 18,4 millones de hectolitros. No todo el año fue igual. El saldo creció en el primer y cuarto trimestre con alzas del 6,6% y el 1,5% respectivamente, frente a las caídas del 6% entre abril y junio y el 1,5% en los meses de verano. Por zonas, la de mayor expansión fue Canarias, donde las ventas de cerveza engordaron el 4,7%, seguida del noroeste: en Galicia, Asturias y León se registró un incremento del 2,3%. Todo lo contrario a lo que sucedió en el noreste del país y Baleares, que siguen por debajo de los niveles prepandemia con un recorte acumulado del 4,3% desde entonces.

A la pérdida de músculo en hostelería y la contención entre los residentes por el encarecimiento del coste de la vida, Cerveceros de España suma el problema de las temperaturas. “Se confirma la afección del clima en el consumo”, señalan los empresarios, como uno de los motivos de que en 2023 —el segundo año más caluroso desde 1961— retroceda el consumo en bares y hogares. Hay una razón más con consecuencias a medio y largo plazo. “Alrededor del mundo existe una tendencia en los jóvenes por el autocuidado a nivel físico y mental en la que destaca, entre otras motivaciones, el consumo responsable”, identifica la patronal del sector.

Los menores de 25 años contrajeron su consumo de cerveza en hostelería un 13,3% y los de 25 a 34 años un 10,1%. “Así, se detecta que entre los jóvenes existe un hábito reforzado de consumo moderado, pero que sí siguen las pautas de consumo mediterráneo”, añade el informe. El 76,8% consume en bares y el 86% acompañados de amigos y familia. Bajó igualmente la demanda en los adultos de 35 a 49 años (11,6% menos que en 2022), mientras que en los de 50 años en adelante la bajada fue de solo el 1%.

Sí aumenta, y gana cuota de mercado, la cerveza sin alcohol. España tiene el porcentaje de consumo más alto del mundo occidental en proporción al total de cerveza tirada: 14% per cápita. “Algo que no solo se debe a la apuesta por la innovación y la alta calidad de las cerveceras españolas, sino también a los hábitos y consideración de los españoles en esta bebida”, indican las empresas. En 2023 creció otro 1% per cápita tras una subida del 3,5% en los hectolitros comercializados: son ya 3 millones.

Estrella Galicia lidera el alza en España desde la pandemia

España es una potencia mundial de la cerveza. La producción alcanzó los 41,5 millones de hectolitros en 2023 tras un alza anual del 0,78% y de casi el 5% respecto a los niveles prepandemia. En la UE solo Alemania supera estos volúmenes. Mahou San Miguel se mantiene en cabeza con 13,19 millones de hectolitros. A continuación se sitúa el Grupo Damm, con 10,84 millones; Heineken España, que sacó 10,21 millones; e Hijos de Rivera, con 5,04 millones. La corporación abanderada por Estrella Galicia no para de ganar terreno en el mercado cervecero español y, de hecho, es de largo la que más elevó su producción en comparación con 2019: 45,2%. El incremento en Mahou San Miguel fue del 3,6%; el 2,4% en Damm; y Heineken España la redujo un 2,7%. “La veo el doble que ahora; la veo infinitamente más diversificada en cuanto a productos, que no pese tanto la cerveza; y la veo, sobre todo, intensamente diversificada en cuanto a mercados, que el peso de las ventas en España sea menor. No digo que no sigamos creciendo, pero a otro ritmo. Tenemos muchos proyectos internacionales, tenemos una marca que tiene un prestigio internacional... La veo con más facturación: el doble de facturación”, respondía Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera, en una entrevista a este diario acerca de cómo veía a seis años vista el negocio tras alcanzar una facturación de 829 millones y los 100 millones de beneficios en 2023.

