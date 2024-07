Las propuestas de Exceltur para evitar la 'turismofobia': poner coto al crecimiento, eliminar los pisos turísticos o erradicar los viajes de estudios

El sector turístico se une para evitar la 'turismofobia'. El lobi turístico Exceltur ha presentado este miércoles un manifiesto de 80 propuestas de actuación en cinco ejes, asociados a la saturación, la gentrificación, el empleo, el medioambiente y la gobernanza, para mejorar el encaje del turismo en las ciudades. El manifiesto, que cuenta con el respaldo de las principales patronales --hoteleros (Cehat), agencias de viajes (CEAV), líneas aéreas (ALA), hosteleros (Hostelería de España) y alquiler de vehículos (Feneval)-. aspira a ser el gérmen de un proceso colectivo de colaboración público-privada para redefinir el modelo turístico español de los próximos años.

“Después de dos años de bonanza es el momento de poner orden, cuestionar el crecimiento por el mero hecho del crecimiento, para asegurar que España siga siendo una gran potencia turística y sea el país más competitivo turísticamente hablando del mundo”, ha resumido el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer. El objetivo de las empresas es ser "autocríticos" en aquellos ámbitos en los que pueden "contribuir a encontrar las soluciones" para un turismo "socialmente más sostenible" a través de ideas y sugerencias.

Entre las medidas, el lobi plantea "poner coto en determinadas áreas donde no se puede crecer más" o "erradicar el turismo de excesos, que no aporta nada y conlleva malestar para los ciudadanos" con "actuaciones para erradicar la ilegalidad y el intrusismo" -esto es "cualquier actividad ilegal, desde los pisos turísticos a los hoteles o el transporte sin licencia", ha sostenido Escarrer- y poniendo en valor "los signos de identidad de muchos barrios de España donde la proliferación de las viviendas turísticas lleva a desaparecer la frutería o la mercería de barrio".

También plantean "erradicar los viajes de estudios, que no son de estudios, si no de desbarros", según Escarrer, quien ha defendido que "el turismo de masas y excesos no aporta absolutamente nada desde un punto de vista económico y social, y menos para la ciudadanía que tiene que convivir con ello".

Contrarios a una tasa turística, como la de Baleares o Venecia, porque afirman que "no reduce la afluencia", si hay que poner tasas defienden que estas deben de ser "consensuadas, finalistas y aplicadas para mejorar las condiciones de vida de los residentes; no para financiar el gasto corriente o como un elemento penalizador de una actuación empresarial".

Además, abogan por contratar a un "mayor número de proveedores de kilómetro cero" para promover la riqueza del territorio y desarrollar propuestas empresariales para "descongestionar los lugares más tensionados". También "mejorar las condiciones laborales para tener en cuenta el salario emocional, que genere adhesión con mejores programas de formación dual o favoreciendo la conciliación familiar". "Proteger el entorno y el medioambiente", "promover la edificación sostenible", "trabajar en una mejor oferta" o utilizar la tecnología "para ser más competitivos".

Colaboración público-privada

La iniciativa, que ha contado con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, que dirige Rosario Sánchez, tienen como finalidad última lograr un "gran pacto de Estado por el turismo", entre el sector, las comunidades autónomas y el Gobierno. Sánchez ha estado presente en el acto, pero no ha intervenido. Fuentes de su departamento señalan que el manifiesto "se alinea con la filosofía del Gobierno de España para diseñar conjuntamente la mejor estrategia para un turismo equilibrado".

Un ejemplo de colaboración público-privada a seguir sería la organización Turismo Barcelona, que sirvió a la ciudad catalana para impulsar su modelo turístico tras los Juegos Olímpicos, según ha precisado el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. "Turismo Barcelona es un magnífico ejemplo de como una ciudad, con el ayuntamiento de Maragall y la Cámara de Comercio, establecieron un vehículo de colaboración público-privada, presidido por un empresario, pero con fondos públicos, para poner en valor una ciudad que fue replicado en muchos lugares", ha explicado Zoreda. El dirigente del lobi plantea que la génesis podrían ser Turespaña y Segittur, entidades públicas dependientes del Ministerio de Industria y Turismo.

Por otra parte, el manifiesto sirve de base al proyecto 'Turismo Bien', marca bajo la cual se desarrollarán diversas iniciativas "con el fin de movilizar y procurar las mayores adhesiones de todos los agentes públicos y privados españoles que integran la extensa cadena de valor del turismo".

Sector tractor

Exceltur ha recordado que el sector turístico generó 187.000 millones de euros en actividad en 2023, por encima de todas las ramas industriales juntas (168.000 millones de euros), tres veces más que la construcción (73.000 millones de euros) y cinco veces más que el sector primario (34.000 millones de euros). En 2024, el lobi calcula que el sector superará los más de 200.000 millones de aportación a las arcas públicas.

"Lo que peor podíamos hacer es no hacer nada. Es nuestra obligación es escuchar a la ciudadanía, hacer frente a estas externalidades y dar un paso adelante. No sé a dónde llegará, pero este manifiesto tiene 80 compromisos, de los cuales más de la mitad afectan al sector privado y se cumplirán", ha manifestado Escarrer, al ser cuestionado por el resultado que tendrá esta hoja de ruta.