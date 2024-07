“Aunque los tintos gallegos viven una época de mejora, los blancos marcan el camino”

José Moro procede de una saga de viticultores enraizada en la Ribera del Duero y se ha convertido en una de las personas que más ha contribuido a la proyección internacional de los vinos de esta denominación de origen. Con la experiencia y el aprendizaje de toda una vida ligada al sector del vino, hace dos décadas arrancó su proyecto más personal, Bodegas Cepa 21, al que, tras su salida hace tres años de la empresa familiar, Bodegas Emilio Moro, de la que era su presidente, le dedica todo su esfuerzo. “Hay quien piensa que en este mundo no hay hueco para la creatividad, pero, nada más lejos de la realidad”, reconoce.

¿Cuál es su opinión sobre los vinos gallegos en general?

Los vinos gallegos son excelentes. Aunque los tintos están viviendo una época de mejora y crecimiento, los blancos marcan el camino. Su complejidad y mineralidad, unidos a la personalidad de esa tierra única que se aprecia en cada copa, aportan un carácter y expresión que les hace diferenciarse al resto de vinos del mundo.

¿Qué necesitan los vinos gallegos para ser reconocidos? ¿Más marketing?

Hay dos palabras clave en el mundo del vino: paciencia y constancia. Creo en el trabajo bien hecho, todo es cuestión de ello. La calidad de cada vino gallego es indiscutible. Necesitan hacer marca a través de una estrategia de marketing guiada por esta calidad excelente. Creo firmemente que cualquier momento es bueno para coger tu botella y darlo todo en cualquier parte del mundo.

¿Qué ha supuesto que se haya convertido en el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes España de los 100 empresarios líderes en innovación?

Que un medio como Forbes reconozca la innovación dentro del sector del vino es un verdadero placer para mí. Hay quien piensa que en este mundo no hay hueco para la creatividad, pero nada más lejos de la realidad. Considero que incluso en las cosas más cotidianas de nuestro día podemos implementar la innovación. Esta es la única forma de diferenciarse del resto de la sociedad en la que vivimos. La globalización nos impulsa a mejorar cada día. Nosotros creemos que el consumidor es quien tiene las respuestas. Nos encanta escucharlos e innovar con un objetivo único: buscar la excelencia en cada paso que damos y ofrecérsela a nuestros clientes.

¿Cuáles son las innovaciones más destacadas que ha implementado en Cepa 21?

En Cepa 21 apostamos por integrar la tecnología para conseguir un mayor conocimiento y una menor intervención, respetando nuestro entorno. Iniciamos nuestro camino yendo hacia la elaboración de vinos más afrutados, con menos madera, diferenciándonos desde el principio. Ahora, después de veintiún años, hemos logrado monitorizar nuestro viñedo para registrar diferentes parámetros, humedad, viento, etc. Este registro nos permite correlacionar las condiciones de cultivo y las características que queremos conseguir en nuestros vinos. De esta forma, obtenemos vinos con una calidad excepcional.

¿Están usando la inteligencia artificial? ¿Cómo?

En cada nueva añada, buscamos que sea mejor que la anterior. No solo hacemos uso de la inteligencia artificial, también utilizamos el BigData y visores 3D en nuestro día a día. La inteligencia artificial nos ayuda a procesar datos históricos, analizamos los datos climáticos de la Ribera del Duero y así podemos tomar decisiones de una manera mucho más acertada, basada en datos

¿Cómo se consigue el equilibrio entre tradición e innovación?

Este equilibro lidera las bases que sustentan Cepa 21. Cada reto que se presenta en el día a día de la bodega, le hacemos frente desde esta perspectiva. Llevo involucrado en el mundo del vino desde que nací, y como tal, he sido testigo de su evolución a lo largo de los años. Tengo muy presente el legado de mi padre y mi abuelo. Ellos fueron quienes me enseñaron a respetar el viñedo, a escucharle y entender sus necesidades. Ahora, desde Cepa 21, intento mantener vivo todo ese aprendizaje que me ha acompañado siempre, pero implementado la tecnología. Esta nos permite aumentar el conocimiento e intervenir mucho menos en el proceso, para tener como resultado vinos únicos en los que la fruta y su entorno sean los verdaderos protagonistas.

Asegura que sus vinos tienen alma. Explíqueme esta idea.

Soy fiel defensor de que los vinos son capaces de contar historias. Cada uno de los vinos de Cepa 21 habla sobre su tierra, sobre la pasión que los acompaña en el proceso de elaboración. Estoy seguro de que el cuidado que ponemos todo el equipo durante el proceso de creación incide en los matices de cada vino. Están soñados para hacer partícipe al consumidor. Nuestra historia comienza en el viñedo, con el nacimiento de una nueva añada y acaba en la mesa de nuestros clientes, cuando alguien nos elige para brindar por una buena noticia o simplemente disfrutar de las cosas cotidianas de la vida, como lo es una copa de vino al sol con tus seres más queridos. Queremos que nuestros vinos sean la mejor excusa para regalar tiempo, que es lo más valioso que tenemos las personas.

¿Qué diferencia hay entre un buen bodeguero y uno que no lo es?

Considero que la principal diferencia es el respeto por el viñedo. No podemos pretender elaborar vinos de calidad si no cuidamos la naturaleza. El vino es un regalo de esta y, como tal, debemos comportamos para darle todo lo bueno que ella nos ofrece. Siempre, desde que ayudaba a mi padre, hemos entendido el campo como la meta y no como un medio más.

¿Cómo definiría el proyecto de Cepa 21?

Cepa 21 es diferenciación, como hemos hablado anteriormente. Es la perfecta unión entre la tradición y la vanguardia. Es creatividad, disrupción e innovación, pero también es historia, tradición y legado. Todo ello enfocado en un único objetivo: la búsqueda incansable de la excelencia. Cepa 21 nació para la tierra y, desde la tierra y, veintiún años después, conserva la esencia con la que se creó. Un sueño hecho realidad que encarna todo lo que yo soy. Me hace muy feliz saber que vuela solo y se ha hecho un hueco como una de las bodegas más vanguardistas del panorama nacional.

¿Cuáles son las características principales de sus vinos?

Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo personifican la esencia de la Ribera del Duero. Todos nuestros vinos son 100% tempranillo, la uva por excelencia en nuestra zona. La fruta nos lo da todo. Por ello, nos enfocamos en embellecerla y acompañarla en una cuidadosa elaboración a través de barricas de roble francés que son las responsables de una filosofía única de envejecimiento del vino. Cada uno de nuestros vinos tienen la misión de sacar el máximo potencial de esta variedad, sacando a relucir sus múltiples perfiles. Son vinos muy frutales, donde los aromas primarios y terciarios conviven en un equilibrio perfecto, incitándonos a seguir escuchando la historia de la que nos habla.

Por cierto. Ya han detenido a la exempleada de Cepa 21 que entró en la bodega en febrero y vació tres depósitos, donde había 60.000 litros de vino de la última cosecha.

Para mí es un hecho totalmente impensable. No entiendo qué ha podido pasar por su cabeza. Ha hecho el mal por el mal. Es un atentado contra los viticultores, contra la zona, contra los trabajadores de Cepa 21. Era una gran añada y ahora nada puede reparar la pérdida. Pero es momento de mirar al futuro, de salir adelante. Ahora me enfoco totalmente en dar lo mejor al proyecto de Cepa 21 y que esto sea un punto de inflexión para la historia de la marca.

